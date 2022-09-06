Компактный realme Pad mini вышел в России

Бренд realme официально представил в России компактный планшет realme Pad mini.

Он оснащается 8,7-дюймовым дисплеем, процессором Unisoc T616 и самым емким аккумулятором в своем ценовом сегменте 6400 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Несмотря на невысокую цену, планшет имеет алюминиевый корпус с толщиной 7,59 мм.

Продаваться realme Pad mini в России будет в двух цветах: сером и синем. На старте продаж будут действовать специальные цены: 13 990 рублей для версии с 3 ГБ оперативной памяти и накопителем на 32 ГБ LTE, 15 990 рублей для версии с 4 ГБ и 64 ГБ LTE памяти соответственно.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!