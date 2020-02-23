Starlink готовится к началу ЗБТ своего спутникового интернета

На официальном сайте проекта Starlink появилась форма для записи на участие в закрытом бета-тестировании спутникового интернета от компании SpaceX. Сообщается, что запуск планируется летом, когда группировка спутников-ретрансляторов расширится до 780 единиц. Сейчас их 540.

Поначалу доступ будет дан пользователям из США и Канады, однако в будущем планируется общепланетное развёртывание сети. На данный момент уже можно оставить заявку и надеяться, что именно вас выберут в бета-тестеры. В компании обещают уведомить пользователей, как только в их регионе начнёт работать Starlink.

Компания утверждает, что её системы намного более производительны, чем спутниковый интернет. Также они не ограничиваются лимитами наземной сети. Отмечается, что сеть компании SpaceX сможет обеспечить покрытие там, где на это неспособны традиционные провайдеры и операторы.

Правда, на прошлой неделе появилась информация, что для использования Starlink потребуется терминал стоимостью в две тысячи долларов, хотя ранее Илон Маск называл на порядок меньшую стоимость. Разумеется, с течением времени и развитием сети стоимость неизбежно упадёт. Однако сам факт этого не слишком обрадует потенциальных первых пользователей.