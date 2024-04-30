Новости

Билет в космос: SpaceX открыла бронирование мест на рейсы до Луны и Марса

Компания SpaceX добавила на свой сайт раздел Human Spaceflight, который предлагает возможность забронировать место для полёта в космос.

Доступны четыре направления: орбита Земли, Международная космическая станция, Луна и Марс. Пока на странице нет информации о точных датах и стоимости билета в космос.

Для реализации полётов будут использоваться космические корабли Dragon для ближних миссий и Starship — для дальних путешествий на Луну и Марс.

При этом конкретные временные рамки уже определены для двух направлений: полёты на орбиту и к МКС планируются на конец 2024 года и 2025 год соответственно, что указывает на активное развитие SpaceX в области космического туризма в ближайшие годы.

👍 Больше интересного в нашем Телеграм-канале!

Теги: 
Источник:
SpaceX
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Подписаться
Уведомить о
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сейчас на главной

Обзоры на The GEEK