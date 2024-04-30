Билет в космос: SpaceX открыла бронирование мест на рейсы до Луны и Марса

Компания SpaceX добавила на свой сайт раздел Human Spaceflight, который предлагает возможность забронировать место для полёта в космос.

Доступны четыре направления: орбита Земли, Международная космическая станция, Луна и Марс. Пока на странице нет информации о точных датах и стоимости билета в космос.

Для реализации полётов будут использоваться космические корабли Dragon для ближних миссий и Starship — для дальних путешествий на Луну и Марс.

При этом конкретные временные рамки уже определены для двух направлений: полёты на орбиту и к МКС планируются на конец 2024 года и 2025 год соответственно, что указывает на активное развитие SpaceX в области космического туризма в ближайшие годы.