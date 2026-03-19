Маск: Tesla и SpaceX AI продолжат закупать чипы Nvidia

Редакция The GEEK сегодня в 09:29

Илон Маск сообщил, что Tesla и SpaceX AI продолжат закупать чипы Nvidia в больших объёмах. Заявление прозвучало на фоне обсуждения планов компании по выпуску собственных ИИ-чипов.

По словам Маска, разрабатываемый чип Tesla AI5 сможет использоваться в дата-центрах для обучения моделей, однако его основная задача — периферийные вычисления. Речь идёт о применении в роботах Optimus и беспилотных такси.

При этом спрос на вычислительные мощности остаётся настолько высоким, что собственных решений недостаточно. Компании Маска продолжают активно полагаться на поставки Nvidia.

Отдельно Маск впервые публично использовал название SpaceX AI — объединённой структуры, которая включает направления искусственного интеллекта, космических технологий и платформы X.

В ближайшие недели он также пообещал представить крупное обновление системы автопилота FSD для автомобилей Tesla и раскрыть детали проекта по созданию фабрики для производства ИИ-чипов.

Таким образом, даже при развитии собственных технологий Tesla и SpaceX AI сохраняют зависимость от крупнейшего поставщика ИИ-ускорителей на рынке.

