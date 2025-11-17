Почти весь флот Emirates получит бесплатный Wi-Fi от Starlink

Emirates объявила о планах оснастить спутниковым интернетом Starlink 232 самолёта Boeing 777 и Airbus A380. Первый Boeing 777 уже получил оборудование к Dubai Airshow.

Установка на Airbus A380 начнётся в феврале 2026 года, в месяц компания рассчитывает модернизировать около 14 бортов.

Бесплатный доступ к сети появится во всех классах обслуживания. Wi-Fi будет работать как на пассажирских устройствах, так и на встроенных мультимедийных экранах. Поддерживаются звонки, включая видеосвязь, работа с файлами, просмотр социальных сетей и онлайн-покупки.