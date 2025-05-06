Больше запусков, меньше проверок: FAA расширила полномочия SpaceX

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) одобрило увеличение количества ежегодных запусков Starship с базы SpaceX в Техасе с 5 до 25. Ведомство также сняло обязательство приостанавливать полёты для расследования неполадок, возникающих во время миссий.

Решение стало итогом многолетней экологической экспертизы, которая учитывала влияние запусков на воздух, шум, флору, фауну и объекты культурного наследия. В частности, обсуждались риски для морских черепах, редких видов птиц и исчезающих китов Райса. Несмотря на протесты экологов, FAA сочло влияние «незначительным».

Регулятор отдельно отметил, что SpaceX устранила нарушения, связанные со сбросом воды при запусках, за которые ранее получила штрафы. Также было одобрено использование второй стартовой площадки Pad B, модернизированной версии Starship, а также посадки в Мексиканском заливе, Индийском и Тихом океанах.

Увеличение частоты запусков нужно для программ NASA и Пентагона, включая миссии Artemis по возвращению людей на Луну и проект Human Landing System. К настоящему моменту Starship провела 8 испытательных полётов, половина из которых завершилась взрывами.