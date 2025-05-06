Новости

Больше запусков, меньше проверок: FAA расширила полномочия SpaceX

Регулятор дал Илону Маску зелёный свет на масштабную программу запусков Starship с минимальным надзором.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) одобрило увеличение количества ежегодных запусков Starship с базы SpaceX в Техасе с 5 до 25. Ведомство также сняло обязательство приостанавливать полёты для расследования неполадок, возникающих во время миссий.

Решение стало итогом многолетней экологической экспертизы, которая учитывала влияние запусков на воздух, шум, флору, фауну и объекты культурного наследия. В частности, обсуждались риски для морских черепах, редких видов птиц и исчезающих китов Райса. Несмотря на протесты экологов, FAA сочло влияние «незначительным».

Регулятор отдельно отметил, что SpaceX устранила нарушения, связанные со сбросом воды при запусках, за которые ранее получила штрафы. Также было одобрено использование второй стартовой площадки Pad B, модернизированной версии Starship, а также посадки в Мексиканском заливе, Индийском и Тихом океанах.

Увеличение частоты запусков нужно для программ NASA и Пентагона, включая миссии Artemis по возвращению людей на Луну и проект Human Landing System. К настоящему моменту Starship провела 8 испытательных полётов, половина из которых завершилась взрывами.

🎧 Хочешь новые наушники? Подпишись на наш Telegram-канал и участвуй в розыгрыше TECNO FreeHeat 1!
Теги: 
Источник:
PHYS
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
Подборки

Больше в Telegram

Подпишись в один клик

Сейчас на главной

Вышел геймплейный трейлер Mafia: The Old Country
сегодня в 18:23
Samsung объявила дату презентации Galaxy S25 Edge
сегодня в 09:58
Figma представила ИИ-инструменты для разработки сайтов, приложений и векторной графики
вчера в 20:52
В сеть утекли изображения двух моделей ROG Ally 2, одна из них с кнопкой Xbox
вчера в 12:43
В Genshin Impact удалят аккаунты игроков без подтверждения возраста
вчера в 10:33
Яндекс Фабрика представила свои первые вакуумные наушники Commo OST Earphones с активным шумоподавлением
вчера в 10:26
Huawei nova Y63 появился у ритейлеров с урезанными характеристиками и ценой выше предшественника
вчера в 09:51
iQOO Neo 10 Pro+ получит Snapdragon 8 Elite, экран 2К и батарею 7000 мАч
вчера в 03:00
Власти нескольких регионов РФ отключили мобильный интернет
вчера в 02:23
Больше запусков, меньше проверок: FAA расширила полномочия SpaceX
вчера в 02:00

Обзоры на The GEEK