Стали известны все главные особенности iPhone 15 и 15 Pro

12 сентября состоится презентация iPhone 15 и iPhone 15 Pro. Журналист Bloomberg Марк Гурман предоставил информацию о главных изменениях, которые можно ожидать в этих устройствах.

Первым значительным изменением является отказ от челки и появление выреза Dynamic Island во всех новых iPhone;

Основная камера в iPhone 15 и 15 Pro будет обладать разрешением 48 МП, что предоставит пользователям более высокое качество съемки;

Дисплеи iPhone 15 Pro и 15 Pro Max получат более впечатляющий вид за счет уменьшения рамок, что сделает их более просторными и современными;

Следующим важным изменением станет матовая титановая рамка в iPhone 15 Pro, призванная уменьшить количество отпечатков пальцев;

Процессор A17 Bionic с техпроцессом 3 нм в iPhone 15 Pro обещает более эффективное управление зарядом аккумулятора и увеличение объема оперативной памяти;

Сверхширокоугольная камера и телеобъектив также не останутся без изменений и теперь разрешение камер впервые превысит 12 МП;

В новых iPhone 15 и 15 Pro появится чип U2 для сверхширокополосной связи (UWB), что обеспечит более быстрое и точное определение местоположения устройств. Однако в России он работать не будет;

Самое главное, что iPhone 15 Pro Max сохранит свое приставку Pro Max в названии, не получив статус Ultra.

О том где посмотреть презентацию Apple читайте в нашем отдельном материале.