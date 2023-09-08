Стали известны все главные особенности iPhone 15 и 15 Pro

12 сентября состоится презентация iPhone 15 и iPhone 15 Pro. Журналист Bloomberg Марк Гурман предоставил информацию о главных изменениях, которые можно ожидать в этих устройствах.
- Первым значительным изменением является отказ от челки и появление выреза Dynamic Island во всех новых iPhone;
- Основная камера в iPhone 15 и 15 Pro будет обладать разрешением 48 МП, что предоставит пользователям более высокое качество съемки;
- Дисплеи iPhone 15 Pro и 15 Pro Max получат более впечатляющий вид за счет уменьшения рамок, что сделает их более просторными и современными;
- Следующим важным изменением станет матовая титановая рамка в iPhone 15 Pro, призванная уменьшить количество отпечатков пальцев;
- Процессор A17 Bionic с техпроцессом 3 нм в iPhone 15 Pro обещает более эффективное управление зарядом аккумулятора и увеличение объема оперативной памяти;
- Сверхширокоугольная камера и телеобъектив также не останутся без изменений и теперь разрешение камер впервые превысит 12 МП;
- В новых iPhone 15 и 15 Pro появится чип U2 для сверхширокополосной связи (UWB), что обеспечит более быстрое и точное определение местоположения устройств. Однако в России он работать не будет;
- Самое главное, что iPhone 15 Pro Max сохранит свое приставку Pro Max в названии, не получив статус Ultra.
О том где посмотреть презентацию Apple читайте в нашем отдельном материале.