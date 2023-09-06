Apple рассказала, где посмотреть презентацию iPhone 15 и других устройств

На прошлой неделе Apple анонсировала дату крупной осенней презентации, а сегодня стало известно на каких официальных площадках компании мероприятие будет транслироваться в режиме Онлайн.

Apple уже запустила прямую трансляцию на своём YouTube-канале. В описании под видео сказано, что презентация состоится 12 сентября, а вещание начнётся в 20:00 по московскому времени. Компания предлагает зрителям установить оповещение, чтобы получить уведомление перед началом сеанса.

Кроме этого, Apple также будет транслировать мероприятие на своём веб-сайте в разделе «Apple Events» и в приложении Apple TV, а мы своевременно опубликуем материалы по новинкам на нашем сайте и в Telegram-канале The GEEK.

Помимо смартфонов iPhone 15 серии, ожидается анонс смарт-часов Watch Series 9, Watch Ultra 2 и TWS-наушников AirPods с портом USB-C.