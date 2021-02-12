Стали известны возможные спецификации и цена складного iPhone

Китайские источники сообщают, что компания Apple разработала новую конструкцию шарнирной части для нового iPhone. Она скрыта в корпусе, а не находится снаружи, как у Samsung Galaxy Z Flip. Она, кроме прочего, не позволит пыли проникнуть внутрь.

Предполагается, что такой смартфон выйдет в 2023 году и получит OLED диагональю от 7,3 до 7,6 дюйма. Также утверждается, что новинка получит поддержку стилуса. Экран при этом будет защищён химически упрочнённым керамическим стеклом, которое не будет ломаться при сгибании и не допустит появления неровностей на экране.

Предполагается, что новинка получит 8 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти. Данных о процессоре нет, но там явно будет очень мощное решение. Что касается цены, то её называют на уровне 1500 долларов, что весьма мало по меркам Apple.