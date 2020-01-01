Galaxy S20 появился на официальном изображении

В интернете продолжают появляться новые данные о модели Samsung Galaxy S20. На этот раз изображениями будущего смартфона поделился небезызвестный инсайдер Ice Universe. Он выложил на своей странице официальный рекламный постер устройства. Если верить изображению, то на нем показаны четыре копии одного девайса.

Если верить данным, которые утекли в сеть еще раньше, то Samsung Galaxy S20 получит дисплей диагональю 6,2 дюйма, но касается это лишь базовой модели. Кроме нее на рынке ожидается появление и двух других модификаций: Samsung Galaxy S20 и Galaxy S20 Ultra.

Первый вариант получит дисплей диагональю 6,7 дюймов, второй – 6,9 дюймов. Но всех их объединяет дисплей с частотой обновления картинки – 120 Гц. Еще одно отличие Galaxy S20 Ultra кроме диагонали дисплея – основная камера имеет разрешение 108 МП.

Ожидается, что новинка будет официально презентована 11 февраля. В тот же день многие ждут представления и очередного поколения смартфона с изгибающимся дисплеем – Samsung Galaxy Z Flip, который в отличии от Galaxy Fold будет рассчитан на широкую аудиторию. Его ориентировочная стоимость – 1 000 долларов.