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Новости

Стали известны характеристики Xiaomi Mi11 Ultra — 16 ГБ ОЗУ и лучшая камера на рынке

Министерство промышленности и информационных технологий Китая дало сертификат соответствия смартфону Xiaomi Mi 11 Super Big Cup Emperor Edition. Это локализованная версия Xiaomi Mi 11 Ultra.

Как сообщается, этот смартфон получит 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5 и 512 ГБ постоянной типа UFS 3.1. Внутри будет процессор Qualcomm Snapdragon 888. Основная же камера будет располагать 5-кратным оптическим увеличением за счёт перископной конструкции. Будет и 120-кратный цифровой зум. Разрешение главного модуля составит 50 МП.

Как отмечается, главный модуль включает в себя Samsung ISOCELL GN2 оптического формата 1/1,12 дюйма с крупными пикселями на 1,4 мкм. Это позволит улучшить качество мобильных фото.

Остаётся дождаться выхода смартфона, чтобы оценить его.

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Источник:
Mydrivers
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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