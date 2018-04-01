Стали известны характеристики Honor Magic 3
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Стали известны характеристики Honor Magic 3

Huawei должна представить новый смартфон Honor Magic 3 до конца этого года. Сейчас инсайдеры начали публиковать информацию о нем.

Смартфон визуально должен отличаться от предыдущих моделей линейки. У него практически отсутствуют рамки и, возможно, не будет выреза под фронтальную камеру. Сканер отпечатков пальцев также встроен в экран.

  • Honor Magic 3
  • Honor Magic 3
  • Honor Magic 3 1

Фронтальная камера получила датчик на 20 Мп. Основная камера оснащена 4 датчиками: 64-мегапиксельный основной, 20 и 12 Мп дополнительными и 10-кратным оптическим зумом.

Honor Magic 3 будет работать на основе однокристальной системе Kirin 990 5G. Смартфон получит 8/12 Гб оперативной и 128/512 Гб флеш-памяти в зависимости и версии. Также у него есть поддержка NFC, распознавания лиц, быстрой и беспроводной зарядки. Стоимость смартфона составляет $670.

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