Honor представила два повербанка с ёмкостью 10 000 и 20 000 мА·ч

Honor представила два новых Power Bank линейки Honor Life с ёмкостью 10 000 мА·ч и 20 000 мА·ч. Устройства доступны исключительно на китайском рынке через платформу JD.com, где их можно приобрести за 148 юаней (около $21) и 198 юаней (около $28) соответственно.

На лицевой стороне установлен цифровой дисплей, отображающий остаточный заряд в процентах. В комплекте идёт брелок с кабелем USB-C, поддерживающим двунаправленную быструю зарядку, что позволяет использовать его как для подзарядки устройств, так и для пополнения собственного аккумулятора.

Для контроля температуры при зарядке устройства оснащены чипом NTC умного контроля температуры. Обе модели получили сертификат 3C, подтверждающий их безопасность для использования в авиаперевозках.

Компания не сообщила о планах по запуску этих устройств за пределами Китая. Пока что продажи ограничены китайским рынком, и пользователи из других стран не могут приобрести эти новинки через официальные каналы.