Honor объявила список устройств для обновления до MagicOS 11

Honor официально опубликовала список устройств, которые получат обновление до MagicOS 11. Согласно данным, обновление будет доступно для 12 моделей смартфонов, включая линейки Honor X, Magic и серию 2026 года.
Открытое бета-тестирование (сентябрь — ноябрь 2026 года)
- HONOR Magic7
- HONOR Magic V5
- HONOR 600
- HONOR 600 Pro
- HONOR 200 Pro
- HONOR 400 Pro
- HONOR 400
- HONOR Magic7 Lite
- HONOR 600 Lite
- HONOR X9d
- HONOR X8d
- HONOR X7d
- HONOR X5c
- HONOR X5c Plus
- HONOR X5d
- HONOR X5d Plus
- HONOR X7c
- HONOR 200 Smart
- HONOR X7c 5G
- HONOR X6b 5G
- HONOR Magic Pad4
- HONOR Magic Pad3
Примечание: открытая бета-версия доступна только в отдельных странах.
Стабильная версия (октябрь 2026 — март 2027 года)
- HONOR Magic V6
- HONOR Magic V5
- HONOR Magic V2 RSR
- HONOR Magic V2
- HONOR Magic V3
- HONOR Magic Pad4
- HONOR Magic Pad3
- HONOR Magic8 Pro
- HONOR Magic7 Pro
- HONOR Magic7 RSR
- HONOR Magic7
- HONOR Magic7 Lite
- HONOR Magic6 RSR
- HONOR Magic6 Pro
- HONOR Magic5 Pro
- HONOR Magic5
- HONOR 600 Pro
- HONOR 600 Lite
- HONOR 600 Lite s
- HONOR 600
- HONOR 600S
- HONOR 600e
- HONOR 600 Elite
- HONOR 600 Smart
- HONOR 600 Smart 5G
- HONOR 200
- HONOR 200 Pro
- HONOR 200 Smart
- HONOR 400 Pro
- HONOR 400 Lite
- HONOR 400
- HONOR Pad 20 Pro
- HONOR Pad 20 Pro Paperlike Edition
- HONOR Pad 20
- HONOR Pad 20 Paperlike Edition
- HONOR X9d
- HONOR X9c
- HONOR X9e Pro
- HONOR X9e s
- HONOR Magic8 Lite
- HONOR Turbo
- HONOR X7e Plus 5G
- HONOR X8d
- HONOR X8c
- HONOR X8c 5G
- HONOR X7d
- HONOR X7c
- HONOR X7c 5G
- HONOR X6b 5G
- HONOR Play9S
- HONOR Play9T
- HONOR Play10A
- HONOR X5d
- HONOR X5d Plus
- HONOR X5c
- HONOR X5c Plus
Примечание: график распространяется на устройства, продающиеся на открытом рынке.
Глобальный релиз MagicOS 11 запланирован на период с октября 2026 по март 2027 года.
Открытое тестирование системы началось в сентябре 2026 года для участников программы Open Beta в отдельных регионах.