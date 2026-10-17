Honor объявила список устройств для обновления до MagicOS 11
Новости

Honor объявила список устройств для обновления до MagicOS 11

Honor подтвердила, что 12 моделей смартфонов получат MagicOS 11 в период с октября 2026 по март 2027 года.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 13:59
Honor объявила список устройств для обновления до MagicOS 11

Honor официально опубликовала список устройств, которые получат обновление до MagicOS 11. Согласно данным, обновление будет доступно для 12 моделей смартфонов, включая линейки Honor X, Magic и серию 2026 года.

Открытое бета-тестирование (сентябрь — ноябрь 2026 года)

  • HONOR Magic7
  • HONOR Magic V5
  • HONOR 600
  • HONOR 600 Pro
  • HONOR 200 Pro
  • HONOR 400 Pro
  • HONOR 400
  • HONOR Magic7 Lite
  • HONOR 600 Lite
  • HONOR X9d
  • HONOR X8d
  • HONOR X7d
  • HONOR X5c
  • HONOR X5c Plus
  • HONOR X5d
  • HONOR X5d Plus
  • HONOR X7c
  • HONOR 200 Smart
  • HONOR X7c 5G
  • HONOR X6b 5G
  • HONOR Magic Pad4
  • HONOR Magic Pad3

Примечание: открытая бета-версия доступна только в отдельных странах.

Стабильная версия (октябрь 2026 — март 2027 года)

  • HONOR Magic V6
  • HONOR Magic V5
  • HONOR Magic V2 RSR
  • HONOR Magic V2
  • HONOR Magic V3
  • HONOR Magic Pad4
  • HONOR Magic Pad3
  • HONOR Magic8 Pro
  • HONOR Magic7 Pro
  • HONOR Magic7 RSR
  • HONOR Magic7
  • HONOR Magic7 Lite
  • HONOR Magic6 RSR
  • HONOR Magic6 Pro
  • HONOR Magic5 Pro
  • HONOR Magic5
  • HONOR 600 Pro
  • HONOR 600 Lite
  • HONOR 600 Lite s
  • HONOR 600
  • HONOR 600S
  • HONOR 600e
  • HONOR 600 Elite
  • HONOR 600 Smart
  • HONOR 600 Smart 5G
  • HONOR 200
  • HONOR 200 Pro
  • HONOR 200 Smart
  • HONOR 400 Pro
  • HONOR 400 Lite
  • HONOR 400
  • HONOR Pad 20 Pro
  • HONOR Pad 20 Pro Paperlike Edition
  • HONOR Pad 20
  • HONOR Pad 20 Paperlike Edition
  • HONOR X9d
  • HONOR X9c
  • HONOR X9e Pro
  • HONOR X9e s
  • HONOR Magic8 Lite
  • HONOR Turbo
  • HONOR X7e Plus 5G
  • HONOR X8d
  • HONOR X8c
  • HONOR X8c 5G
  • HONOR X7d
  • HONOR X7c
  • HONOR X7c 5G
  • HONOR X6b 5G
  • HONOR Play9S
  • HONOR Play9T
  • HONOR Play10A
  • HONOR X5d
  • HONOR X5d Plus
  • HONOR X5c
  • HONOR X5c Plus

Примечание: график распространяется на устройства, продающиеся на открытом рынке.

Глобальный релиз MagicOS 11 запланирован на период с октября 2026 по март 2027 года.

Открытое тестирование системы началось в сентябре 2026 года для участников программы Open Beta в отдельных регионах.

Обсудить

Главное по теме

Новости HONOR привезла в Россию X9e Pro с батареей 11 000 мА·ч за 42 990 рублей

В основе лежит Snapdragon 6 Gen 5, OLED-экран и быстрая зарядка.
Обзоры HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели? Новости Глобальные версии Honor Magic 9 дебютирует гораздо позже, чем ожидалось

Похожие материалы

Honor Honor готовит необычный широкий складной смартфон с камерой на 200 Мп

По слухам, новинку представят в январе 2027 года. Ей приписывают аккумулятор более чем на 7000 мА·ч и необычные…

 Honor Роняйте, мочите, забывайте зарядить. Обзор HONOR Turbo

Среднеклассник в кожаном пиджаке, которому розетка нужна реже, чем вам.

 Honor Характеристики всей серии Honor Magic 9 раскрыли за день до презентации

В линейку войдут три модели, включая Magic 9 Super Edition с аккумулятором на 11 000 мА·ч и активным…

 Honor Один день, два разных города: сравниваем камеры OPPO Reno16 Pro и HONOR 600 Pro

Одинаковые 200 Мп, одни и те же сцены и совсем разная картинка.

Скидки и подборки

Техника для уборки дома: 5 полезных приборов, которые экономят время Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни

Последние новости

Российским банкам станет сложнее возвращаться в App Store из-за новых правил Apple Водитель Tesla уснул за рулём с включённым автопилотом и врезался в полицейские машины Apple распродала все iPhone Duo в 2026 году за считанные минуты Samsung Galaxy S27 Plus может лишиться UWB после шести лет поддержки Вышли первые обзоры на Surface Laptop Ultra Все новости
Тренд
iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro5 гаджетов, которые упрощают учёбуНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаЗаменяем AirDrop на что-то интересноеiPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro5 гаджетов, которые упрощают учёбуНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаЗаменяем AirDrop на что-то интересное

Последние обзоры

Смотреть все →
HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

12 октября · Honor

HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

Проверяем, насколько удачно HONOR совместила автономность и повседневные функции.
  1. 09 Окт

    Polaris

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090
  2. 07 Окт

    3D-печать

    Зачем покупать, если можно напечатать? Обзор Bambu Lab A2L

    Зачем покупать, если можно напечатать? Обзор Bambu Lab A2L
  3. 01 Окт

    Samsung

    Samsung вернула большой «плюс», и не зря. Обзор Galaxy Tab S12+

    Samsung вернула большой «плюс», и не зря. Обзор Galaxy Tab S12+
  4. 28 Сен

    MSI

    RTX 5070 на полную: обзор MSI Crosshair A16 HX с Ryzen 9 и экраном 240 Гц

    RTX 5070 на полную: обзор MSI Crosshair A16 HX с Ryzen 9 и экраном 240 Гц
  5. 28 Сен

    Honor

    Роняйте, мочите, забывайте зарядить. Обзор HONOR Turbo

    Роняйте, мочите, забывайте зарядить. Обзор HONOR Turbo
Смотреть все обзоры →