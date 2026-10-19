Honor Win 2, Win RT 2 и Win Turbo 2 получили защиту IP69K и 185-герцовый экран
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Honor Win 2, Win RT 2 и Win Turbo 2 получили защиту IP69K и 185-герцовый экран

Все три устройства уже доступны для предзаказа и должны поступить в продажу 21 октября в Китае.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:44
Honor Win 2, Win RT 2 и Win Turbo 2 получили защиту IP69K и 185-герцовый экран

Honor официально подтвердил дату запуска игровой линейки Win 2, включая модели Win 2, Win RT 2 и Win Turbo 2.

Премиум-модель Win 2 оснащена процессором Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, LPDDR5X и UFS 4.1. Согласно утечкам, смартфон набирает в AnTuTu более 5,7 млн баллов. Экран имеет диагональ 6,89 дюйма, разрешение 2K и частоту обновления 185 Гц.

Honor Win 2, Win RT 2 и Win Turbo 2 получили защиту IP69K и 185-герцовый экран

Батарея Win 2 составляет 10 100 мАч, поддерживается зарядка 100 Вт по проводу и 50 Вт беспроводным способом. Основная камера 200 Мп с OIS и 1/1,4-дюймовым сенсором. Устройство имеет металлический корпус, защиту IP68, IP69 и IP69K, а также специальную игровую кнопку Win.

Honor Win 2, Win RT 2 и Win Turbo 2 получили защиту IP69K и 185-герцовый экран

Win RT 2 использует Snapdragon 8 Elite Gen 5, но имеет более ёмкую батарею — 12 070 мАч и зарядку 90 Вт. Основная камера 200 Мп с 1/1,56-дюймовым сенсором.

В линейке также представлен Win Turbo 2 с процессором Snapdragon 8s Gen 4, батареей 12 070 мАч и 50-мегапиксельной камерой.

Honor Win 2, Win RT 2 и Win Turbo 2 получили защиту IP69K и 185-герцовый экран

Все модели получили металлический корпус, защиту IP68, IP69 и IP69K, двойные динамики и ультразвуковой сканер отпечатков. Интересно, что Win Turbo 2 не имеет активного охлаждения, а Win RT 2 использует одинарный вентилятор.

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