Apple представила iPhone 17e

Apple анонсировала iPhone 17e — продолжение модели 16e, которая стала одним из самых продаваемых iPhone 2025 года.

Смартфон сохранил компактный корпус: 146,7 × 71,5 × 7,8 мм при весе 167 граммов. Экран — 6,1-дюймовый OLED с разрешением 2532 × 1170 пикселей и частотой 60 Гц. Пиковая яркость достигает 1200 нит.

Главное обновление в переходе на чип Apple A19, выполненный по 3-нм техпроцессу. Также используется новый модем C1X вместо C1. Объём оперативной памяти — 8 ГБ, а встроенной от 256 или 512 ГБ.

Камера осталась одинарной: 48 Мп с оптической стабилизацией. Поддерживается съёмка 4K в Dolby Vision. Фронтальная камера — 12 Мп.

Аккумулятор официально не раскрыт. Поддерживается проводная зарядка до 27 Вт и беспроводная MagSafe до 15 Вт. Опцию вернули, несмотря на прошлые заявления компании о её «необязательности» для аудитории e-серии.

Смартфон поддерживает 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, спутниковую связь и оснащён портом USB-C 2.0. Кнопка Camera Control не появилась, вырез в экране от iPhone 13 сохранился.

Цена осталась прежней — 599 долларов за версию 8/256 ГБ. Предзаказы уже открыты, продажи стартуют в марте. Доступны чёрный, белый и розовый цвета.