Apple представила iPhone 17e | The GEEK
close
Новости

Apple представила iPhone 17e

Apple обновила «доступный» iPhone — MagSafe вернулся, памяти стало больше.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 17:21

Apple анонсировала iPhone 17e — продолжение модели 16e, которая стала одним из самых продаваемых iPhone 2025 года.

Смартфон сохранил компактный корпус: 146,7 × 71,5 × 7,8 мм при весе 167 граммов. Экран — 6,1-дюймовый OLED с разрешением 2532 × 1170 пикселей и частотой 60 Гц. Пиковая яркость достигает 1200 нит.

Главное обновление в переходе на чип Apple A19, выполненный по 3-нм техпроцессу. Также используется новый модем C1X вместо C1. Объём оперативной памяти — 8 ГБ, а встроенной от 256 или 512 ГБ.

apple-iphone-17e

Камера осталась одинарной: 48 Мп с оптической стабилизацией. Поддерживается съёмка 4K в Dolby Vision. Фронтальная камера — 12 Мп.

Аккумулятор официально не раскрыт. Поддерживается проводная зарядка до 27 Вт и беспроводная MagSafe до 15 Вт. Опцию вернули, несмотря на прошлые заявления компании о её «необязательности» для аудитории e-серии.

iphone-17e

Смартфон поддерживает 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, спутниковую связь и оснащён портом USB-C 2.0. Кнопка Camera Control не появилась, вырез в экране от iPhone 13 сохранился.

Цена осталась прежней — 599 долларов за версию 8/256 ГБ. Предзаказы уже открыты, продажи стартуют в марте. Доступны чёрный, белый и розовый цвета.

iPad Air теперь на M4

Apple обновила iPad Air до M4
id·220419·20260302_1750
Apple обновила iPad Air до M4
Приложение Альфа-Банка вернулось в App Store под новым названием
Apple начала блокировать приложения 18+ без подтверждения возраста
Google Pixel 9 теперь могут обмениваться файлами с iPhone через AirDrop
В Telegram для iPhone появится контроль над копированием переписки
Apple выпустила iOS 26.4 beta 1
Apple анонсировала презентацию устройства в начале марта
Apple начала тестирование iPhone Flip с раскладным дизайном
Apple перепишет старый код в iOS 27 и доработает Liquid Glass
Россияне стали чаще страховать смартфоны
Вышла iOS 26.3: меньше Liquid Glass и больше возможностей
Новые MacBook Pro с M5 Pro и M5 Max могут выйти уже в марте
Apple скоро анонсирует iOS 26.4 с обновлённой Siri
iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 признали самыми автономными смартфонами 2025 года
Apple перестала подписывать iOS 26.2 — откатиться больше нельзя
Для владельцев iPhone вышло новое приложение Т-Банка

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор OnePlus Watch Lite: странный «Lite», который оказался не таким уж лёгким

    Обзоры

  2. Обзор Samsung Galaxy A56: среднебюджетный смартфон с дизайном флагмана

    Обзоры

  3. Обзор HUAWEI FreeClip 2: те самые трендовые наушники-клипсы

    Обзоры

  4. Обзор HONOR Magic 8 Pro: большой флагман с амбициями

    Обзоры

  5. Обзор Whoop 5.0: рабочий инструмент или переоценённый гаджет?

    Обзоры

  6. Обзор Baseus Inspire XP1: топовый звук от Bose или просто маркетинг?

    Обзоры
Смотреть все обзоры