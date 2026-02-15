Apple перепишет старый код в iOS 27 и доработает Liquid Glass | The GEEK
Apple перепишет старый код в iOS 27 и доработает Liquid Glass

Осенью 2026 года iPhone могут начать жить дольше от одного заряда. Причина — масштабная оптимизация системы.
Редакция The GEEK сегодня в 18:08

По информации источников, Apple направляет серьёзные ресурсы на переработку архитектуры iOS 27. Обновление ожидается к анонсу на WWDC в июне 2026 года с релизом осенью.

Главный акцент — очистка устаревшего кода и оптимизация существующих компонентов системы. Речь идёт не о добавлении десятков новых функций, а о глубокой технической ревизии: переработке отдельных разделов iOS, удалении старых фрагментов кода и повышении производительности приложений.

Что изменится для пользователя

Если слух подтвердится, iOS 27 снизит энергопотребление за счёт более эффективной работы системы. В теории обновление должно увеличить время автономной работы на всех совместимых iPhone, независимо от их возраста.

Для владельцев старых моделей новость звучит особенно привлекательно. Обычно новые версии iOS приносят больше нагрузки, а не прирост автономности.

Дополнительно сообщается, что система будет тесно связана с развитием Apple Intelligence. Также прошивку якобы адаптируют под первый складной iPhone компании, релиз которого ожидается осенью 2026 года.

А что с iPhone 18 Pro

Отдельные утечки касаются будущих флагманов. По предварительным данным, iPhone 18 Pro и версия Pro Max могут получить аккумуляторы ёмкостью около 5000–5200 мА·ч в зависимости от региона.

Чипы A20 и A20 Pro, как утверждают источники, будут выпускаться по 2-нм техпроцессу TSMC. Переход на 2 нм теоретически даёт прирост производительности до 35% и повышение энергоэффективности примерно на 30% по сравнению с 3-нм поколением.

Цены вырастут

Morgan Stanley: Apple поднимет цены на iPhone 18 и iPhone 18 Pro

В связке с более ёмкой батареей флагман может приблизиться к отметке свыше 40 часов работы. Но реальный результат будет зависеть от баланса между производительностью, теплопакетом и оптимизацией iOS.

Пока вся информация имеет статус слуха. Apple традиционно не комментирует внутренние планы до официального анонса. Однако сама идея масштабной оптимизации выглядит логично: к 2026 году iOS накопила внушительный технический багаж, и генеральная уборка системе точно не повредит.

