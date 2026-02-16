Apple анонсировала презентацию устройства в начале марта

Apple объявила о проведении специального мероприятия 4 марта 2026 года. Начало — в 9:00 по восточному времени США (ET), что соответствует 17:00 по московскому времени.
Компания называет событие не стандартной презентацией, а «special Apple Experience». Мероприятие пройдёт в Нью-Йорке, а также запланированы встречи для прессы в Шанхае и Лондоне.
Официальная повестка пока не раскрывается, однако в ближайшее время Apple готовит ряд обновлений устройств. Среди ожидаемых новинок:
- бюджетный MacBook на базе чипа A18 Pro
- MacBook Air с чипом M5
- MacBook Pro с M5 Pro и M5 Max
- новые дисплеи для Mac
- iPhone 17e
- базовый iPad с чипом A18
- iPad Air на M4
Подробности компания раскроет 4 марта.
Комментарии в Телеграм