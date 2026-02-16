Apple анонсировала презентацию устройства в начале марта

Apple объявила о проведении специального мероприятия 4 марта 2026 года. Начало — в 9:00 по восточному времени США (ET), что соответствует 17:00 по московскому времени.

Компания называет событие не стандартной презентацией, а «special Apple Experience». Мероприятие пройдёт в Нью-Йорке, а также запланированы встречи для прессы в Шанхае и Лондоне.

Официальная повестка пока не раскрывается, однако в ближайшее время Apple готовит ряд обновлений устройств. Среди ожидаемых новинок:

бюджетный MacBook на базе чипа A18 Pro

MacBook Air с чипом M5

MacBook Pro с M5 Pro и M5 Max

новые дисплеи для Mac

iPhone 17e

базовый iPad с чипом A18

iPad Air на M4

Подробности компания раскроет 4 марта.