iPhone 17e оценили в России дороже, чем в США

В России раскрыли цены на новый iPhone 17e. Предзаказ откроется 3 марта, оформить его можно будет онлайн и в рознице.

Версия с 256 ГБ памяти оценена в 64 999 рублей. Модификация на 512 ГБ будет стоить 84 999 рублей.

Для сравнения, в США цена осталась прежней — 599 долларов, что по текущему курсу составляет около 47 тыс. рублей. Речь идёт о той же конфигурации на 256 ГБ.

iPhone 17e получил процессор A19, 6,1-дюймовый OLED-дисплей Super Retina XDR и основную камеру на 48 Мп с поддержкой съёмки 4K в Dolby Vision. В модели вернулась поддержка MagSafe, а базовый объём памяти увеличен до 256 ГБ.

Смартфон доступен в чёрном, белом и розовом цветах.