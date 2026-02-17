Apple выпустила iOS 26.4 beta 1

Apple выпустила первую бета-версию iOS 26.4 для разработчиков. Изначально предполагалось, что в обновлении появится новая Siri на Google Gemini. Но, как и сообщали инсайдеры, ее релиз перенесли на более поздние версии iOS 26.4.

Ключевые нововведения iOS 26.4 beta 1

Тестирование сквозного шифрования для сообщений RCS. Пока оно работает только при переписке между iPhone через iMessage.

В приложении «Подкасты» теперь можно без пауз переключаться между аудио- и видеоверсией подкаста. Кроме того, видеоподкасты начали поддерживать технологию адаптивного качества HTTP Live Streaming.

В приложении «Apple Music» для многих альбомов и плейлистов добавили полноэкранные обложки, а также появилась информация о ближайших концертах и датах гастролей исполнителей из библиотеки пользователя. Там же запустили новую функцию Apple Intelligence под названием Playlist Playground — она позволяет создавать плейлисты по текстовому запросу.

Небольшой редизайн получил раздел с обоями: выбор изображений стал проще и нагляднее.

В «Напоминаниях» добавили отдельный «умный список» для «срочных» задач. Такие напоминания автоматически получают специальный будильник, чтобы пользователь точно не пропустил важные дела.

В «App Store» строку поиска вернули в верхнюю часть экрана, как это было раньше.

Функция защиты iPhone от кражи теперь включена по умолчанию.

В приложении «Команды» появились новые действия, включая установку лимита зарядки iPhone и управление местоположениями в приложении «Погода».

В «App Store», «Apple Music» и других приложениях с пользовательскими настройками появился новый единый центр учетных записей Apple

Обновление уже доступно для загрузки в рамках программы для разработчиков.