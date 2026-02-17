Apple выпустила iOS 26.4 beta 1 | The GEEK
close
Новости

Apple выпустила iOS 26.4 beta 1

Пока без обновленной Siri на Gemini. Но небольшие изменения все-таки есть.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:51

Apple выпустила первую бета-версию iOS 26.4 для разработчиков. Изначально предполагалось, что в обновлении появится новая Siri на Google Gemini. Но, как и сообщали инсайдеры, ее релиз перенесли на более поздние версии iOS 26.4.

Ключевые нововведения iOS 26.4 beta 1

  • Тестирование сквозного шифрования для сообщений RCS. Пока оно работает только при переписке между iPhone через iMessage.
  • В приложении «Подкасты» теперь можно без пауз переключаться между аудио- и видеоверсией подкаста. Кроме того, видеоподкасты начали поддерживать технологию адаптивного качества HTTP Live Streaming.
  • В приложении «Apple Music» для многих альбомов и плейлистов добавили полноэкранные обложки, а также появилась информация о ближайших концертах и датах гастролей исполнителей из библиотеки пользователя. Там же запустили новую функцию Apple Intelligence под названием Playlist Playground — она позволяет создавать плейлисты по текстовому запросу.
  • Небольшой редизайн получил раздел с обоями: выбор изображений стал проще и нагляднее.
  • В «Напоминаниях» добавили отдельный «умный список» для «срочных» задач. Такие напоминания автоматически получают специальный будильник, чтобы пользователь точно не пропустил важные дела.
  • В «App Store» строку поиска вернули в верхнюю часть экрана, как это было раньше.
  • Функция защиты iPhone от кражи теперь включена по умолчанию.
  • В приложении «Команды» появились новые действия, включая установку лимита зарядки iPhone и управление местоположениями в приложении «Погода».
  • В «App Store», «Apple Music» и других приложениях с пользовательскими настройками появился новый единый центр учетных записей Apple

Обновление уже доступно для загрузки в рамках программы для разработчиков.

id·219653·20260217_0951
Realme C85 и C85 Pro с защитой IP69 Pro и батареями 7000 мА·ч вышли в России
Обзор HONOR Magic 8 Pro: большой флагман с амбициями
OPPO Find X9 и Find X9 Pro готовятся к выходу в России
Apple анонсировала презентацию устройства в начале марта
Apple начала тестирование iPhone Flip с раскладным дизайном
Apple перепишет старый код в iOS 27 и доработает Liquid Glass
Вышел тонкий Tecno Pova Curve 2 с большой батареей и футуристичным дизайном
Смартфоны и ноутбуки подорожают на 10-15% в России
Россияне стали чаще страховать смартфоны
В Call of Duty Mobile стартовал 2-й сезон «Лунный натиск». Что нового?
Вышла iOS 26.3: меньше Liquid Glass и больше возможностей
Google готовит к выходу первую бету Android 17
Все характеристики Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra утекли в сеть
Серия Samsung Galaxy S26 получила дату выхода
В России стартовали предзаказы на Samsung Galaxy Z TriFold — цена может шокировать
Новые MacBook Pro с M5 Pro и M5 Max могут выйти уже в марте
Apple скоро анонсирует iOS 26.4 с обновлённой Siri
Bloomberg: Apple выпустит iPhone 17e, обновлённые iPad и iPad Air в ближайшие недели
iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 признали самыми автономными смартфонами 2025 года
Обзор HUAWEI Watch GT 5
Названы самые популярные смарт-часы в России в 2025 году — и это не Apple Watch

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HONOR Magic 8 Pro: большой флагман с амбициями

    Обзоры

  2. Три месяца с Whoop 5.0: рабочий инструмент или переоценённый гаджет с подпиской?

    Обзоры

  3. Обзор Baseus Inspire XP1: топовый звук от Bose или просто маркетинг?

    Обзоры

  4. Обзор монитора Samsung Odyssey 3D G90XF: будущее 3D без очков или дорогой эксперимент?

    Обзоры

  5. Обзор UGREEN MagFlow PB773: повербанк для iPhone, который почти заменяет розетку

    Обзоры

  6. Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже

    Обзоры
Смотреть все обзоры