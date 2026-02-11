Вышла iOS 26.3: меньше Liquid Glass и больше возможностей | The GEEK
close
Новости

Вышла iOS 26.3: меньше Liquid Glass и больше возможностей

Номер сборки — 23D127.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 00:43

Apple выпустила iOS 26.3 для всех поддерживаемых устройств. Основной акцент обновления сделан на исправлении ошибок и повышении стабильности, однако в системе появилось и несколько заметных изменений.

Изменения в интерфейсе

  • В iOS 26.3 снизили выраженность эффекта Liquid Glass. Многие элементы стали более матовыми, а уровень прозрачности уменьшился.
  • Добавлены новые варианты стандартных обоев: Halo, Dusk, Sky и Shadow. Появились три оттенка синего и один вариант с фиолетовыми тонами. В тёмном режиме цветовые различия выражены сильнее.
  • Также обновлены цвета переключателей Wi-Fi, Bluetooth, AirDrop и мобильной связи в Пункте управления. Оттенки стали ярче и лучше сочетаются с общей цветовой схемой.

Новые функции

  • В системе появилась встроенная функция переноса данных с iPhone на Android. Позднее аналогичный инструмент добавят и на Android.
  • Добавлена возможность пересылки входящих уведомлений с iPhone на сторонние носимые устройства, включая часы на Android. При активации этой функции Apple Watch перестают получать уведомления.
  • Для погодных обоев создан отдельный раздел в настройках. Ранее они были объединены с астрономическими.
  • В iPadOS при быстром перемещении курсора он временно увеличивается, чтобы его было легче найти. В Safari слегка изменён интерфейс папок.
  • Исправлена ошибка, из-за которой iPad, подключённые к внешним дисплеям, могли переходить в спящий режим во время видеозвонков.
  • Появилась возможность запретить операторам получать точные данные о местоположении пользователя.

Функции, доступные в ЕС

В странах Евросоюза реализовано упрощённое сопряжение беспроводных наушников по аналогии с AirPods — достаточно поднести устройство к iPhone для запуска подключения.

Также в ЕС разрешена передача всех уведомлений на сторонние аксессуары с возможностью ответа, аналогично работе с Apple Watch.

Обновление уже доступно для загрузки через «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО».

id·219358·20260212_0043
Новые MacBook Pro с M5 Pro и M5 Max могут выйти уже в марте
Apple скоро анонсирует iOS 26.4 с обновлённой Siri
Bloomberg: Apple выпустит iPhone 17e, обновлённые iPad и iPad Air в ближайшие недели
iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 признали самыми автономными смартфонами 2025 года
Обзор HUAWEI Watch GT 5
Названы самые популярные смарт-часы в России в 2025 году — и это не Apple Watch
Apple перестала подписывать iOS 26.2 — откатиться больше нельзя
Apple обновила старые iPhone, Mac и Apple Watch
Из Apple уволились ключевые специалисты по ИИ — среди них руководитель подразделения Siri
Apple повысит цены в российском App Store из-за роста НДС до 22%
Как я сменил дорогие AirPods Pro на доступные Nothing Ear (a) — и ни разу не пожалел
Apple выпустила iOS 26.3 beta 3 для разработчиков
Apple выпустила iOS 26.2.1 с исправлениями и поддержкой нового AirTag
Apple выпустила iOS 26.3 beta 2 для разработчиков
Apple увеличит объём рекламы в App Store в 2026 году
iOS 26 делает фотографии красными, если они сняты на Android
Apple выпустила iOS 26.2. Что изменилось
Apple выпустила iOS 26.2 Release Candidate
Apple выпустила iOS 26.2 Beta 3 для разработчиков

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Три месяца с Whoop 5.0: рабочий инструмент или переоценённый гаджет с подпиской?

    Обзоры

  2. Обзор Baseus Inspire XP1: топовый звук от Bose или просто маркетинг?

    Обзоры

  3. Обзор монитора Samsung Odyssey 3D G90XF: будущее 3D без очков или дорогой эксперимент?

    Обзоры

  4. Обзор UGREEN MagFlow PB773: повербанк для iPhone, который почти заменяет розетку

    Обзоры

  5. Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже

    Обзоры

  6. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры
Смотреть все обзоры