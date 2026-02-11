Вышла iOS 26.3: меньше Liquid Glass и больше возможностей

Apple выпустила iOS 26.3 для всех поддерживаемых устройств. Основной акцент обновления сделан на исправлении ошибок и повышении стабильности, однако в системе появилось и несколько заметных изменений.

Изменения в интерфейсе

В iOS 26.3 снизили выраженность эффекта Liquid Glass. Многие элементы стали более матовыми, а уровень прозрачности уменьшился.

Добавлены новые варианты стандартных обоев: Halo, Dusk, Sky и Shadow. Появились три оттенка синего и один вариант с фиолетовыми тонами. В тёмном режиме цветовые различия выражены сильнее.

Также обновлены цвета переключателей Wi-Fi, Bluetooth, AirDrop и мобильной связи в Пункте управления. Оттенки стали ярче и лучше сочетаются с общей цветовой схемой.

Новые функции

В системе появилась встроенная функция переноса данных с iPhone на Android. Позднее аналогичный инструмент добавят и на Android.

Добавлена возможность пересылки входящих уведомлений с iPhone на сторонние носимые устройства, включая часы на Android. При активации этой функции Apple Watch перестают получать уведомления.

Для погодных обоев создан отдельный раздел в настройках. Ранее они были объединены с астрономическими.

В iPadOS при быстром перемещении курсора он временно увеличивается, чтобы его было легче найти. В Safari слегка изменён интерфейс папок.

Исправлена ошибка, из-за которой iPad, подключённые к внешним дисплеям, могли переходить в спящий режим во время видеозвонков.

Появилась возможность запретить операторам получать точные данные о местоположении пользователя.

Функции, доступные в ЕС

В странах Евросоюза реализовано упрощённое сопряжение беспроводных наушников по аналогии с AirPods — достаточно поднести устройство к iPhone для запуска подключения.

Также в ЕС разрешена передача всех уведомлений на сторонние аксессуары с возможностью ответа, аналогично работе с Apple Watch.

Обновление уже доступно для загрузки через «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО».