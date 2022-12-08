Стала известна дата выхода Moto X40 на Snapdragon 8 Gen 2

Motorola анонсировала выход Moto X40 в Китае. Смартфон представят 15 декабря.

Информации о смартфоне пока мало. Известно только, что устройство в качестве процессора получит топовый Snapdragon 8 Gen 2.

Ранее X40 появлялся на TENAA. В базе данных указан 6,67-дюймовый FullHD+ дисплей и следующие вариации памяти:

8/12/18 Гб оперативной памяти;

128/256/512 Гб встроенной памяти.

Предполагается, что основная камера Moto X40 будет тройная: 50 + 50 + 12 Мп. Емкость аккумулятора точно не известна, это может быть 4450 или 4950 мАч.

Ждем анонс.