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Новости

Стала известна дата выхода Apple iPad Pro 2021

Apple до сих пор не объявила дату весенней презентации, но благодаря инсайдерам стало известно, что мероприятие состоится 23 марта. На нём компания представит новые iPad, iMac, AirPods и по всей вероятности метку AirTags. Несмотря на то, что информация об обновленных продуктах существует из слухов и догадок, уже сейчас стала известна дата начала продаж iPad Pro 2021 года и всё из-за действий американского магазина Target.

Один из покупателей Target увидел на прилавке чехол, который подходит к iPad Pro (2018-2020) и iPad Air 2020, так и к новому iPad Pro (2021). Основываясь на этом, стоит предположить, что новый iPad будет мало чем отличаться внешним видом от предыдущего поколения, а продажи стартуют уже в апреле.

Тот самый чехол

При попытке покупки данного чехла, представитель торговой сети сообщил, что он отсутствует в базе магазина и появится в продаже с 6 апреля. По слухам, iPad Pro получит MiniLED дисплей и процессор Apple A14X.

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Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

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