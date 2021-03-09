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Новости

Названа дата проведения новой презентации Apple

Инсайдер из Китая поведал, что следующая большая презентация Apple пройдет через две недели — 23 марта. Об этом пишет ресурс MacRumors.

Пока не сообщается, что там могут показать, однако источник полагает, что там покажут новые модели iPad, в том числе, возможно, новую версию Pro. Не исключено, что она будет оснащена MiniLED-дисплеем.

Также компания может показать новое поколение беспроводных наушников — AirPods 3 и AirPods Pro 2. Помимо этого, ожидается новая метка AirTag для защиты вещей от кражи и потери, которая разрабатывается уже два года.

Что касается новых смартфонов, то их ждать не приходится, скорее всего iPhone SE третьего поколения покажут уже в 2022 году.

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Источник:
MacRumors
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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