Названа дата проведения новой презентации Apple

Инсайдер из Китая поведал, что следующая большая презентация Apple пройдет через две недели — 23 марта. Об этом пишет ресурс MacRumors.

Пока не сообщается, что там могут показать, однако источник полагает, что там покажут новые модели iPad, в том числе, возможно, новую версию Pro. Не исключено, что она будет оснащена MiniLED-дисплеем.

Также компания может показать новое поколение беспроводных наушников — AirPods 3 и AirPods Pro 2. Помимо этого, ожидается новая метка AirTag для защиты вещей от кражи и потери, которая разрабатывается уже два года.

Что касается новых смартфонов, то их ждать не приходится, скорее всего iPhone SE третьего поколения покажут уже в 2022 году.