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Новости

Стала известна цена Xiaomi Mi 11 Ultra до анонса

Уже сегодня, через несколько часов пройдёт самая масштабная презентация Xiaomi. На ней покажут множество новых устройств и одним из них станет флагманский смартфон Mi 11 Ultra. О смартфоне уже известно, что он станет первым в линейке Xiaomi с защитой от воды и пыли по стандарту IP68, а также получит максимально прокаченную камеру.

Теперь некоторые инсайдеры опубликовали стоимость Xiaomi Mi 11 Ultra и выглядит она так:

  • Mi 11 Ultra с 8/256 ГБ – 5599 юаней (около 66 тысяч рублей);
  • Mi 11 Ultra с 12/256 ГБ – 5999 юаней (около 70 тысяч рублей);
  • Mi 11 Ultra с 16/512 ГБ – 6999 юаней (около 80 тысяч рублей).

Как видим, аппарат получится далеко не бюджетным, но стоит отметить, что особо доверять этим цифрам пока не стоит, а лучше дождаться официального мероприятия.

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