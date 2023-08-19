Стала известна цена глобальной версии Xiaomi Smart Band 8

Относительно новый фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 8 скоро доберется до европейского рынка. Появилась информация, когда и по какой цене он будет продаваться по всему мире.

Судя по данным польского ритейлера «Xkom», продажи глобальной версии Xiaomi Smart Band 8 начнутся 3 октября. За фитнес-браслет будут просить около $50. Для сравнения, в Китае он обойдётся всего в $35.

Более того, сейчас в Китае по аналогичной цене, можно приобрести более навороченную версию — Xiaomi Smart Band 8 Pro, которая была представлена несколько дней назад.

Базовый Xiaomi Smart Band 8 отличается от своего предшественника только слегка измененный внешним видом, но начинка осталась практически без изменений.