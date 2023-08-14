Xiaomi представила «прокаченный» Smart Band 8 Pro

Компания Xiaomi представила новый смарт-браслет Smart Band 8 Pro, который получил улучшенные характеристики и функциональность.

Новый браслет оборудован 1,74-дюймовым AMOLED-дисплеем с плотностью пикселей 336 ppi и частотой обновления 60 Гц. Максимальная яркость экрана составляет 600 нит, что обеспечивает яркое и четкое отображение информации.

Smart Band 8 Pro обладает продолжительным сроком автономности. В режиме стандартного использования батареи хватит на 14 дней работы, однако если включить функцию постоянно включенного дисплея, срок сократится до 6 дней. Кроме того, обновленный браслет оснащен GPS, NFC, датчиками для измерения стресса, уровня кислорода в крови и отслеживания сна. Всего предоставляется более 150 спортивных режимов.

Smart Band 8 Pro имеет водонепроницаемый корпус с защитой до 5ATM, что позволяет использовать его в различных условиях, включая плавание.

В комплекте с часами будут доступны разнообразные ремешки, включая цветные силиконовые, кожаные, металлические и тканевые варианты.

Стоимость нового Smart Band 8 Pro начинается от 399 юаней (~$55).