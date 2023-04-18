Представлен модный браслет Xiaomi Smart Band 8

Как и ожидалось, компания Xiaomi представила фитнес браслет Band 8. Теперь его позиционируют, как модный аксессуар. Для этого на выбор доступно множество дополнительных браслетов. Также под них можно подобрать один из 200 циферблатов.

Само устройство может отслеживать более 150 активностей, пульс, сон, шаги и уровень кислорода в крови. Кроме того, прямо с запястья можно управлять умным домом и другими подобными аксессуарами.

Корпус Band 8 защищён от воды по стандарту 5 ATM. Время автономной работы до 16 дней.

Диагональ и экран остались без изменений – AMOLED, 1,62 дюйма, 326 PPI и 600 нит. Есть поддержка всегда включенного экрана.

На выбор пользователя будет версия с NFC и без него. Стоимость Band 8 составляет 279 юаней с NFC и 239 юаней — базовый вариант.