Российский рынок консолей за полгода достиг 14,3 млрд рублей: 74% выручки забирает PlayStation

Группа «М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги российского рынка игровых консолей за январь—июнь 2026 года. За этот период жители страны приобрели около 795 тысяч устройств общей стоимостью 14,35 млрд рублей.

По сравнению с первой половиной прошлого года рынок заметно вырос: количество проданных консолей увеличилось на 21,4%, а оборот — на 19,7%.

По оценке ретейлера, росту продаж способствовали сразу несколько факторов. Среди них — высокий интерес к выходу GTA VI, а также изменение стоимости игрового «железа» на фоне дефицита отдельных компонентов памяти.

Если смотреть на выручку производителей, абсолютным лидером остается Sony. На консоли PlayStation пришлось 74,3% всех денежных продаж. Вторую строчку заняла Valve с долей 8,4%, следом идут небрендированные устройства (5,8%), Nintendo (5,5%) и Xbox, которой принадлежит около 2% рынка.

При этом по количеству проданных устройств ситуация выглядит иначе. Более половины всех реализованных консолей — 52,3% — составили недорогие модели без бренда. PlayStation заняла второе место с долей 25,2%, далее расположились SUP (7,7%), Nintendo (3,2%) и Valve (2,4%).

Самым массовым сегментом стали консоли стоимостью от 1,5 до 2 тысяч рублей — на них пришлось 27,4% всех продаж в штуках. Вместе с тем дорогие модели стоимостью свыше 48 тысяч рублей сформировали 20,8% рынка, что, по мнению аналитиков, свидетельствует о сохраняющемся интересе покупателей к современным игровым платформам.

Еще одной заметной тенденцией стало распространение поддержки 4K. К концу первого полугодия 68,6% проданных консолей поддерживали вывод изображения в разрешении Ultra HD.

По объему выручки наиболее востребованными моделями за первые шесть месяцев 2026 года стали PlayStation 5 Slim, PlayStation 5 Pro, Steam Deck OLED и Nintendo Switch 2.