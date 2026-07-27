В Кремле заявили о продолжении контактов с Telegram по восстановлению работы мессенджера
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В Кремле заявили о продолжении контактов с Telegram по восстановлению работы мессенджера

Власти готовы вернуть полноценный Telegram, но процесс тормозит отсутствие активности со стороны платформы.
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Редакция The GEEK сегодня в 19:03
В Кремле заявили о продолжении контактов с Telegram по восстановлению работы мессенджера

Россия продолжает переговоры с Telegram о восстановлении полного доступа к мессенджеру. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, контакты между сторонами сохраняются, однако «большой активности со стороны мессенджера» пока не наблюдается.

С августа прошлого года Роскомнадзор начал ограничивать голосовые звонки в Telegram, объясняя это борьбой с мошенничеством. С февраля 2026 года ведомство также применяет меры по замедлению работы мессенджера, ссылаясь на нарушения российского законодательства.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что власти понимают значимость Telegram для пользователей и стараются не принимать резких решений.

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