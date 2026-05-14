Китайские HONOR 600 и 600 Pro будут кардинально отличаться от глобальных

Новый дизайн и улучшенные характеристики.
Редакция The GEEK сегодня в 10:17
HONOR опубликовала первые тизеры новой линейки смартфонов 600-й серии, предназначенной для китайского рынка. Новинки заметно отличаются от глобальных версий как по дизайну, так и по техническим характеристикам.

Судя по опубликованным материалам, китайские HONOR 600 и 600 Pro получат уникальную расцветку с переливающимся розово-голубым градиентом и звездами. Оба смартфона сохранят горизонтальный блок камер, как в HONOR 500 и 500 Pro.

Про характеристики пока известно немного. В частности, в промо-материалах упоминается 200-Мп основная камера, а также аккумулятор на 8600 мАч. Для сравнения глобальные HONOR 600 и 600 Pro получили аккумуляторы на 7000 мАч.

Официальная презентация серии HONOR 600 в Китае состоится 25 мая. Предзаказы уже открыты.

