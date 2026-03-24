Samsung Galaxy S26 научили обмениваться файлами с iPhone через AirDrop

Samsung объявила о запуске новой функции для своей флагманской линейки Galaxy S26. Речь идет о Quick Share, которая поддерживает обмен файлами через AirDrop между Android-устройствами и iPhone, iPad и Mac.

Новую функцию уже начали распространять в Южной Корее и США. В ближайшее время функция станет доступна и в других регионах, включая Европу, Гонконг, Японию, Латинскую Америку, Канаду, страны Юго-Восточной Азии и Тайвань.

Для ее работы нужно обновить сервисы Google Play Services до версии 26.11.XX или новее. При этом функция по умолчанию не активирована — её нужно включить вручную в настройках устройства.

Samsung также уточнила, что в планах распространение Quick Share на другие смартфоны компании. Однако точные сроки и список поддерживаемых устройств пока не раскрываются.

В настоящее время Quick Share также поддерживают смартфоны серий Google Pixel 10 и Pixel 9. В начале февраля Google также объявила о планах расширить совместимость Android с AirDrop на большее число устройств за пределами линейки Pixel. Компания уже сотрудничает с партнерами, чтобы сделать функцию доступной на других Android-смартфонах.