Новости

Samsung Galaxy S26 научили обмениваться файлами с iPhone через AirDrop

Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:18

Samsung объявила о запуске новой функции для своей флагманской линейки Galaxy S26. Речь идет о Quick Share, которая поддерживает обмен файлами через AirDrop между Android-устройствами и iPhone, iPad и Mac.

Новую функцию уже начали распространять в Южной Корее и США. В ближайшее время функция станет доступна и в других регионах, включая Европу, Гонконг, Японию, Латинскую Америку, Канаду, страны Юго-Восточной Азии и Тайвань.

Для ее работы нужно обновить сервисы Google Play Services до версии 26.11.XX или новее. При этом функция по умолчанию не активирована — её нужно включить вручную в настройках устройства.

Samsung также уточнила, что в планах распространение Quick Share на другие смартфоны компании. Однако точные сроки и список поддерживаемых устройств пока не раскрываются.

В настоящее время Quick Share также поддерживают смартфоны серий Google Pixel 10 и Pixel 9. В начале февраля Google также объявила о планах расширить совместимость Android с AirDrop на большее число устройств за пределами линейки Pixel. Компания уже сотрудничает с партнерами, чтобы сделать функцию доступной на других Android-смартфонах.

id·222426·20260324_1119
Комментарии в Телеграм

Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: наушники, которые превзошли ожидания?

    Обзоры

  2. Обзор Govee Uplighter Floor Lamp: игрушка из ТикТока или умный свет для взрослых?

    Обзоры

  3. Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 5: когда не нужно ничего прощать

    Обзоры

  4. Обзор OPPO Reno 15 5G: самый сбалансированный смартфон 2026 года?

    Обзоры

  5. Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправе

    Обзоры

  6. Обзор Infinix NOTE 60: тёмная лошадка или лишний в линейке?

    Обзоры
Смотреть все обзоры