Nintendo выпустит Switch 2 со сменным аккумулятором

Nintendo сообщила, что обновлённая версия Switch 2 со сменным аккумулятором поступит в продажу уже осенью 2026 года. Пользователи смогут самостоятельно заменить батарею без обращения в сервисный центр.

Из-за новой конструкции консоль станет немного тяжелее. Вес увеличится примерно на 10 граммов, а ёмкость аккумулятора слегка уменьшится: с 5220 до 5172 мА·ч.

Зимой Nintendo также начнёт продавать Joy-Con 2 и Switch 2 Pro Controller со сменными аккумуляторами. При этом ёмкость батареи Joy-Con останется прежней, а у Pro Controller она уменьшится с 1070 до 897 мА·ч.

Nintendo

Переход на сменные аккумуляторы связан с новыми требованиями Евросоюза, которые обязывают производителей сделать батареи пользовательской заменяемыми. В рамках этих изменений Nintendo также прекратит продажи оригинальной Nintendo Switch, Switch Lite и Switch OLED в странах ЕС с февраля 2027 года.

Обновлённые устройства будут доступны не только в странах Евросоюза, но и в Великобритании, ОАЭ, Саудовской Аравии, Омане и ЮАР.