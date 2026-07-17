Xbox получил крупное обновление с 13 новыми функциями
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Xbox получил крупное обновление с 13 новыми функциями

Консоли получили более длинные никнеймы, новые возможности персонализации, улучшения облачного гейминга и несколько полезных изменений интерфейса.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:13
Xbox получил крупное обновление с 13 новыми функциями

Microsoft начала распространять июльское обновление Xbox, которое добавляет сразу 13 новых функций для консолей Xbox Series X, Series S и Xbox One. Одним из главных нововведений стала поддержка уникальных геймерских тегов длиной до 15 символов вместо прежних 12.

Обновление заметно расширяет возможности персонализации. Теперь пользователи могут выбирать, какие значки отображать на плитках игр, устанавливать постерный вид библиотеки, задавать цвет профиля по HEX-коду или автоматически подбирать его под аватар, а также использовать больше параметров оформления в офлайн-режиме.

На главном экране появилась ссылка на список изменений после установки новой прошивки. Кроме того, консоль теперь показывает уведомления о проблемах в работе сервисов Xbox Network без необходимости открывать сайт поддержки.

Microsoft также улучшила социальные функции. Пользователи смогут видеть общих друзей в профиле других игроков, если это позволяют настройки конфиденциальности, а ожидаемые игры теперь можно сразу добавлять в список желаемого с их карточки.

Изменения затронули и облачный гейминг. Во время загрузки потоковой игры теперь отображается её обложка, а после подключения игрок сразу попадает в игру, минуя экран с логотипом Xbox.

Приложение Xbox Accessories тоже стало удобнее. Оно научилось отображать изображение подключённого контроллера, включая стандартные, лимитированные и Elite Series 2, что упрощает настройку аксессуаров.

Помимо новых функций Microsoft исправила несколько ошибок, включая сбои при установке обновлений, проблемы с навигацией по интерфейсу и баг, из-за которого список игр мог неожиданно перезагружаться после просмотра достижений.

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