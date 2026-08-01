Правительство утвердило список обязательного ПО на 2027 год

Правительство России утвердило перечень российских приложений, которые производители должны будут предустанавливать на смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart TV в 2027 году.

Для смартфонов и планшетов в список вошли:

Яндекс.Браузер;

«Яндекс с Алисой»;

«Алиса AI»;

Яндекс.Карты;

2ГИС;

ВКонтакте;

Одноклассники;

VK Видео;

Дзен;

Госуслуги;

Mir Pay;

Яндекс.Диск;

МойОфис;

Почта Mail.ru;

Kaspersky;

RuStore;

Max;

«Честный знак».

Главным изменением стало появление отдельного приложения «Алиса AI». При этом из перечня убрали голосового помощника «Марусю».

Для компьютеров обязательными останутся:

Яндекс.Браузер;

«МойОфис стандартный. Домашняя версия»;

Kaspersky Free.

Для Smart TV производители должны будут устанавливать:

Яндекс.Браузер;

«Яндекс с Алисой»;

Rutube;

VK Видео для Smart TV;

Иви;

«Первый»;

НТВ;

Premier;

Кинопоиск;

Wink;

Okko;

Start;

«Смотрим»;

Amediateka;

Kion;

«24 ТВ»;

«Триколор Кино и ТВ онлайн»;

Movix от «Дом.ру».

Требование об обязательной предустановке российских приложений действует с 1 апреля 2021 года. Перечень обновляется ежегодно. За отказ от выполнения требований компаниям грозит штраф до 200 тысяч рублей.