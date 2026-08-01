Правительство утвердило список обязательного ПО на 2027 год
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Правительство утвердило список обязательного ПО на 2027 год

«Алиса AI» заменит «Марусю» на всех смартфонах.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:36
Правительство утвердило список обязательного ПО на 2027 год

Правительство России утвердило перечень российских приложений, которые производители должны будут предустанавливать на смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart TV в 2027 году.

Для смартфонов и планшетов в список вошли:

  • Яндекс.Браузер;
  • «Яндекс с Алисой»;
  • «Алиса AI»;
  • Яндекс.Карты;
  • 2ГИС;
  • ВКонтакте;
  • Одноклассники;
  • VK Видео;
  • Дзен;
  • Госуслуги;
  • Mir Pay;
  • Яндекс.Диск;
  • МойОфис;
  • Почта Mail.ru;
  • Kaspersky;
  • RuStore;
  • Max;
  • «Честный знак».

Главным изменением стало появление отдельного приложения «Алиса AI». При этом из перечня убрали голосового помощника «Марусю».

Для компьютеров обязательными останутся:

  • Яндекс.Браузер;
  • «МойОфис стандартный. Домашняя версия»;
  • Kaspersky Free.

Для Smart TV производители должны будут устанавливать:

  • Яндекс.Браузер;
  • «Яндекс с Алисой»;
  • Rutube;
  • VK Видео для Smart TV;
  • Иви;
  • «Первый»;
  • НТВ;
  • Premier;
  • Кинопоиск;
  • Wink;
  • Okko;
  • Start;
  • «Смотрим»;
  • Amediateka;
  • Kion;
  • «24 ТВ»;
  • «Триколор Кино и ТВ онлайн»;
  • Movix от «Дом.ру».

Требование об обязательной предустановке российских приложений действует с 1 апреля 2021 года. Перечень обновляется ежегодно. За отказ от выполнения требований компаниям грозит штраф до 200 тысяч рублей.

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