Правительство утвердило список обязательного ПО на 2027 год

Правительство России утвердило перечень российских приложений, которые производители должны будут предустанавливать на смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart TV в 2027 году.
Для смартфонов и планшетов в список вошли:
- Яндекс.Браузер;
- «Яндекс с Алисой»;
- «Алиса AI»;
- Яндекс.Карты;
- 2ГИС;
- ВКонтакте;
- Одноклассники;
- VK Видео;
- Дзен;
- Госуслуги;
- Mir Pay;
- Яндекс.Диск;
- МойОфис;
- Почта Mail.ru;
- Kaspersky;
- RuStore;
- Max;
- «Честный знак».
Главным изменением стало появление отдельного приложения «Алиса AI». При этом из перечня убрали голосового помощника «Марусю».
Для компьютеров обязательными останутся:
- Яндекс.Браузер;
- «МойОфис стандартный. Домашняя версия»;
- Kaspersky Free.
Для Smart TV производители должны будут устанавливать:
- Яндекс.Браузер;
- «Яндекс с Алисой»;
- Rutube;
- VK Видео для Smart TV;
- Иви;
- «Первый»;
- НТВ;
- Premier;
- Кинопоиск;
- Wink;
- Okko;
- Start;
- «Смотрим»;
- Amediateka;
- Kion;
- «24 ТВ»;
- «Триколор Кино и ТВ онлайн»;
- Movix от «Дом.ру».
Требование об обязательной предустановке российских приложений действует с 1 апреля 2021 года. Перечень обновляется ежегодно. За отказ от выполнения требований компаниям грозит штраф до 200 тысяч рублей.