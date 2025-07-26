Обзор Samsung Galaxy Z Flip 7 FE: самый доступный «флип» с компромиссами

В начале июля Samsung представила новые складные смартфонов, в которую вошли Galaxy Z Fold 7, Flip 7 и Flip 7 FE. И пока большинство обзорщиков и блогеров бросились изучать и тестировать флагманские модели, мне стало интересно, что из себя представляет Galaxy Z Flip 7 FE — более доступная модель новой серии.

На старте продаж в России раскладушку продают по цене от 70 тысяч рублей. И это достаточно приятный ценник для смартфона в таком форм-факторе. Но стоит ли Flip 7 FE этих денег? Давайте разбираться!

Характеристики Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Модель: Samsung Galaxy Z Flip 7 FE (SM-F761B)

Габариты: 165.1×71.9×6.9 мм (в сложенном виде — 85.1×71.9×14.9 мм), 187 г

Основной экран: 6,7 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, FHD+ (2640×1080), 1-120 Гц, 16 млн цветов, Gorilla Glass Victus 2

Внешний экран: 3,4 дюйма, Super AMOLED, 720×748

Процессор: Exynos 2400

ОЗУ: 8 ГБ

Память: 256 ГБ

Камеры: основная — 50 Мп, f/1.8, OIS; ультраширокоугольная — 12 Мп, f/2.2; фронтальная — 10 Мп, f/2.2

Батарея: 4000 мАч, быстрая зарядка

Безопасность: сканер отпечатков пальцев, разблокировка по лицу

Защита от брызг: IP48

ОС: One UI 8 (Android 16), обновления до 31 июля 2032 года

Связь и интерфейсы: Bluetooth 5.4, LTE, 5G, Wi-Fi 6, GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS, NFC, nano-SIM, eSIM

Стоимость на момент обзора: 69 990 ₽

Знакомый дизайн

Когда берешь Galaxy Z Flip 7 FE в руки, то ощущение дежавю не покидает. И это не просто так — он почти точная копия прошлогоднего Z Flip 6. Габариты и вес те же, экраны не изменились, но все же есть несколько мелочей, которые выдают «фанатскую модель».

Главное отличие — глянцевая стеклянная задняя панель. У меня «флип» в классическом черном цвете. Сразу могу сказать, что он выглядит стильно, но маркий. Отпечатки и мелкие пылинки собираются моментально, и если носить смартфон без чехла, будьте готовы постоянно его протирать. В продаже есть еще один вариант — белый (его также можно посмотреть на нашем YouTube-канале). А вот ярких оттенков не подвезли, очень жаль.

Белая версия

Корпус в лучших традициях Samsung собран качественно. Спинка раскладушки выполнена из закаленного стекла Gorilla Glass Victus 2, а рамка — из прочного алюминия Armor. Есть защита от воды и пыли IP48, щель между двумя половинками отсутствует.

Благодаря тому, что смартфон немного вытянут, он комфортно лежит в руке. Но качелька громкости расположена довольно высоко. Мне приходится перехватывать устройство, если нужно отрегулировать уровень звука. А вот кнопка питания находится точь-в-точь под большим пальцем. В нее встроен шустрый и практически безошибочный сканер отпечатков пальцев.

В остальном все стандартно: снизу — USB-C, динамик и микрофон, сверху — еще один микрофон. Слот для SIM-карты находится слева сверху.

Внешне это все тот же узнаваемый «флип» — строгий, аккуратный, компактный. В руке смартфон лежит уверенно, конструкция кажется надежной, нет ощущения хлипкости. Все собрано добротно, материалы корпуса дают ощущение действительно премиального устройства.

Два экрана

Начать хочется с внешнего AMOLED-дисплея на 3,4 дюйма. Визуально он такой же, как в Flip 6, то есть не занимает всю площадь верхней половинки корпуса. Экран в меру яркий и отзывчивый, частота обновления ограничена 60 Гц.

По умолчанию дополнительный дисплей отображает часы, уведомления, погоду и другие виджеты. Однако есть способ сделать его функциональнее и запускать не только избранные приложения, но и браузер, YouTube или даже игры.

Как открыть любое приложение на внешний дисплей Galaxy Z Flip 7 FE?

Перейдите в «Настройки» → «Дополнительные функции» → «Labs» → активируйте «Использовать средства навигации основного экрана на внешнем» и «Приложения, разрешенные на внешнем экране (Labs)». Скачайте приложение «Good Lock» в Google Play или Galaxy Store. Откройте «Good Lock» и найдите «MultiStar», затем перейдите в «I ❤ Galaxy Foldable» → «Launcher Widget» и выберите приложения, которые хотите использовать на внешнем экране. Нажмите «Enable Launcher Widget», выберите из списка «MultiStar» и виджет «Launcher». Готово, теперь на внешнем экране можно открыть любое из приложений, которое вы выбрали.

Играть на внешнем экране откровенно мазохизм, но заглянуть в мессенджер, найти информацию в браузере или включить видео на YouTube — отличный вариант.

Кроме того, внешний экран стал более персонализированным. В частности, функция «Мой день» предоставляет сводки с погодой, событиями, напоминаниями и даже рекомендациями по видео.

Раскладываем Flip 7 FE и нас встречает основной 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2640×1080 пикселей, яркостью до 2600 нит и частотой обновления 1-120 Гц. Сверху он прикрыт пленкой. Является ли она частью дисплея или это просто защита — неизвестно, поэтому испытывать судьбу и снимать ее я не стал.

При первом запуске яркость экрана вкупе с предустановленной темной темой меня разочаровала. Лично для меня ее было недостаточно. Как обычно я отключил адаптивную яркость, выкрутил ползунок на максимум, активировал настройку «Повышенная яркость» и даже заменил обои на более яркие. Стало лучше, но мне все равно недостаточно.

Сразу отмечу, что при таких настройках даже под солнцем все читается без напряга. Но мне хочется еще более яркий экран. Адаптивная яркость частично удовлетворяет мое желание, но ее постоянное изменение в зависимости от окружения мне не нравится. Предположу, что это особенность именно складных дисплеев, так как проблем с яркостью в обычных смартфонах я не наблюдаю.

Что касается складки по центру дисплея, то она никуда не делась. Визуально ее практически не видно: нет никаких искажений изображения, только небольшие блики отражений. На ощупь есть еле заметное углубление, но на функциональность и чувствительность сенсора экрана оно никак не влияет.

«Фанатский флип» также получил режим Flex. Можно сложить смартфон под углом 90 градусов и в левом нижнем углу появится дополнительная кнопка. Нажав на нее экран разделится пополам: вверху будет отображаться весь контент, а низ превратится в трекпад с возможностью управления курсором. На практике это вряд ли пригодится, но занятная фишка.

В целом, оба экрана оставили хорошее впечатление. Единственное, непонятно, почему Samsung искусственно ограничивает функционал и размер внешнего экрана. И это на фоне того, что на рынке уже есть конкуренты, которые предлагают бо́льшее за те же деньги, а то и дешевле.

Как снимает?

За фото и видеовозможности «фанатской» раскладушки от Samsung отвечают две задние камеры на 50 Мп (основа) и 12 Мп (ультраширик), а также фронтальная на 10 Мп.

Основная камера выдает приятные снимки при хорошем освещении. Они получаются детализированными, в меру насыщенными, яркими и естественными. Основной датчик поддерживает двукратный зум оптического качестве, поэтому фотографировать на 2х можно без потери качества — за это отдельный лайк.

Ночью качество основной камеры «проседает». «Ночной режим» в большинстве случаев выручает, фотографии получаются чуть светлее и практически без шумов.

Стандартный режим Ночной режим Стандартный режим Ночной режим Стандартный режим Ночной режим Стандартный режим Ночной режим Стандартный режим

Широкоугольная камера традиционно самая слабая, но днем все равно получаются более-менее достойные кадры. А вот ночные снимки — очень «шумные», смотрите сами.

Фронтальная камера будет полезна только для созвонов в мессенджерах или разблокировки по лицу. В остальных сценариях лучше использовать для селфи основную камеру. Flip 7 FE можно согнуть на 90 градусов и сделать снимок себя, глядя на внешний дисплей.

Что касается видео, то все три камеры снимают видео в 4K 60 кадр/с. Однако переключиться с основного модуля на широкий до сих пор нельзя, зато можно на фронтальный.

Мощный и горячий

Galaxy Z Flip 7 FE работает на процессоре Exynos 2400 — фирменном чипе от Samsung, выбор которого часто вызывает сомнения из-за перегрева и просадок в производительности в прошлых моделях. Но здесь все оказалось лучше, чем ожидалось.

В повседневном использовании «флип» ведет себя уверенно. Приложения открываются быстро, все работает плавно и без зависаний. Но это по бо́льшей части заслуга операционной системы One UI 8. По традиции пробежимся по результатам синтетических тестов.

Тест Результат Samsung Galaxy Z Flip 7 FE Geekbench Single 1 708 Geekbench Multi 4 828 Geekbench OpenCL 9 307 Geekbench Vulkan 12 147 AnTuTu (1 прогон) 1 038 485 AnTuTu (2 прогон) 1 022 888 AnTuTu (3 прогон) 972 162 AnTuTu (4 прогон) 1 084 396 AnTuTu (5 прогон) 1 053 535 CPU Throttling Test (Max) 214.950 GIPS CPU Throttling Test (Avg) 170.670 GIPS CPU Throttling Test (Min) 127.680 GIPS CPU Throttling Test (просадка) 34%

В играх ситуация стабильная, большинство современных тайтлов идут без проблем. Я поиграл в три из них и получил следующие результаты:

Delta Force — стабильные 60 FPS (средне-высокие настройки)

Zenless Zone Zero — 50-60 FPS с просадками до 40 FPS (средне-высокие настройки)

Genshin Impact — 40-50 FPS с просадками до 30 FPS (средние настройки)

Flip 7 FE заметно греется во время игрового процесса, но не обжигает руки, хотя небольшой дискомфорт все-таки есть. При этом не все проекты адаптированы под экран раскладушки. Например, в Delta Force (на фотографии выше) слева есть толстая рамка, а справа часть контента выходит за экран. В Zenless Zone Zero и Genshin Impact такой проблемы нет, картинка центрирована.

«Из коробки» Flip 7 FE работает на свежей прошивке One UI 8.0 на базе Android 16. Как я уже говорил в обзоре планшетов Galaxy Tab S10 FE и Tab S10 FE+, система от Samsung максимально «дружелюбная», простая и структурированная. А со свежим обновлением взаимодействие с ней стало еще приятнее.

Хватит на день

Внутри Galaxy Z Flip 7 FE установлена батарея на 4000 мАч — по сегодняшним меркам это не слишком много. И на деле смартфон показывает среднюю автономность.

При умеренном использовании (мессенджеры, соцсети, музыка, навигация и мобильный интернет), аккумулятора хватит примерно на 6 часов экрана. Если играть или снимать фото и видео, заряд начинает уходить заметно быстрее.

С нуля до 50% смартфон набирает заряд примерно за полчаса, до 100% — за 75-80 минут. Кстати, в комплекте с «флипом» идет только кабель. Адаптера нет.

Обзор Samsung Galaxy Buds Core

Во время знакомства с Galaxy Z Flip 7 FE у меня также появились новые TWS-наушники Galaxy Buds Core. Решил протестировать их в связке со смартфоном — интересно же, как они работают вместе.

Характеристики Samsung Galaxy Buds Core

Модель: Samsung Galaxy Buds Core (SM-R410)

Тип: внутриканальные

Звук: однополосный динамик диаметром 4.6 мм

Общее количество микрофонов: 6 микрофонов

Шумоподавление: есть

Датчики: датчик Холла, датчик приближения, датчик прикосновения

Кодеки: AAC, SBC, Scalable Codec

Аккумулятор: наушники — 65 мАч, зарядный кейс — 500 мАч

Автономность: до 35 часов без шумоподавления

Интерфейсы: Bluetooth 5.4, USB Type-C

Защита: IP54 (только наушники)

Габариты: габариты кейса — 50.0 x 50.0 x 27.7 мм, вес кейса — 31.2 г; габариты наушника — 19.2 x 17.1 x 22.2 мм, вес наушника — 5.3 г

Цена: 3 990 ₽

Первое впечатление и настройка

Дизайн Buds Core простой, но аккуратный. Глянцевый корпус самих наушников и кейса выглядит неплохо, но быстро покрывается отпечатками. За счет силиконового «лепестка» в ушах сидят уверенно, не болтаются и не норовят вывалиться.

Подключить наушники к Galaxy Z Flip 7 FE оказалось проще простого: открыл кейс — смартфон сразу предложил сопряжение, никаких сложностей. Через приложение Galaxy Wearable (Google Play, Galaxy Store) можно настроить управление, активировать шумоподавление или «Звуковой фон» (режим прозрачности), провести диагностику, отрегулировать баланс звука слева/справа или включить шумодав с одним наушником.

Звук, шумоподавление и микрофоны

Звучат Galaxy Buds Core так, как ожидаешь от наушников за 4 тысячи рублей: чисто и без явных перекосов, середина и высокие частоты хорошо проработаны, басы хоть и не сильно выражены, но на месте. Лично мне не хватило объема в звуке. Конечно, это не уровень дорогих моделей, но для повседневного прослушивания — более чем.

Активное шумоподавление неплохо отсекает лишние шумы. При этом ощущения заложенности ушей нет, звуки приглушаются естественно, что радует. Есть и режим прозрачности, на улице он работает хорошо, а в помещении заметно легкое шипение.

Микрофонов в каждом наушнике по три. Проверял звонки и дома, и на улице — собеседники слышали меня четко, жалоб на фоновые шумы не было. Для обычных разговоров — вполне рабочий вариант.

Автономность

Без шумоподавления Buds Core держатся около 7 часов, с ANC — около 5. С кейсом выходит до 33-35 часов. Быстрой зарядки нет, беспроводной — тоже. Кабель в комплект не положили. Вроде мелочь, но хотелось бы более полной комплектации. Зато есть сменные накладки на «лепестки» и амбушюры еще двух размеров.

Впечатления от Galaxy Buds Core

Galaxy Buds Core — простые и понятные наушники. Да, без изысков и премиум-фишек, но в базовых задачах справляются на ура. Они надежно сидят в ушах, неплохо звучат и умеют гасить шумы. Если не ждать от них чудес — вполне годный вариант, особенно в связке с устройствами Samsung.

Резюме: стоит ли покупать Galaxy Z Flip 7 FE?

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE получился сбалансированным. У него два неплохих экрана, хороший софт, приличная основная камера и плавная работа интерфейса. Он отлично справляется с повседневными задачами и даже «тянет» современные игры, пусть и не всегда на максимальных настройках.

Из явных минусов — средняя автономность, достаточно слабый ультраширик и отсутствие адаптера в комплекте. Это не критично, но стоит учитывать при покупке.

Galaxy Z Flip 7 FE — не идеален, но если вы давно хотели попробовать раскладушку от Samsung с неплохим «железом» и при этом не переплачивать, это один из самых доступных вариантов.

Anatoly Плюсы Флагманский дизайн

Качественные дисплеи

Производительный процессор

Приятная операционная система

Функциональный внешний дисплей

Хорошие фото на основную камеру

Влагозащита IP48 и отсутствие щели между половинками Недостатки Недостаточная яркость основного дисплея

Средняя автономность

Слабый ультраширик

Нагрев при нагрузке

Нет зарядки в комплекте



