Игроки готовят бойкот PlayStation в знак протеста против цифрового будущего
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Игроки готовят бойкот PlayStation в знак протеста против цифрового будущего

Акцию предлагают провести с 23 по 30 августа.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 13:37
Игроки готовят бойкот PlayStation в знак протеста против цифрового будущего

Проект DoesItPlay призвал игроков устроить недельный бойкот PlayStation. Организаторы хотят привлечь внимание к решению Sony прекратить выпуск физических дисков для новых игр с января 2028 года.  

Акция пройдёт с 19:00 23 августа до 19:00 30 августа по местному времени. Организаторы предлагают выключить консоли или выйти из учётной записи на семь дней, чтобы привлечь внимание Sony к недовольству игроков.

psblackout_-thegeek

Для публикаций об акции используется хештег #PSBlackout.

Авторы инициативы также критикуют Sony за закрытие внутренних студий, ставку на сервисные игры и слабую поддержку PlayStation VR2.

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