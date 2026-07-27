Игроки готовят бойкот PlayStation в знак протеста против цифрового будущего

Проект DoesItPlay призвал игроков устроить недельный бойкот PlayStation. Организаторы хотят привлечь внимание к решению Sony прекратить выпуск физических дисков для новых игр с января 2028 года.

Акция пройдёт с 19:00 23 августа до 19:00 30 августа по местному времени. Организаторы предлагают выключить консоли или выйти из учётной записи на семь дней, чтобы привлечь внимание Sony к недовольству игроков.

Для публикаций об акции используется хештег #PSBlackout.

Авторы инициативы также критикуют Sony за закрытие внутренних студий, ставку на сервисные игры и слабую поддержку PlayStation VR2.