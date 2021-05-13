Создатель Minecraft работает над новой игрой

В Twitter-аккаунте Маркуса Перссона, создателя Minecraft, появилась запись о том, что он работает над новым проектом. Причём будущая игра частично вдохновлена другой игрой.

I'm literally working on a video game! — Notch (@notch) May 12, 2021

Я буквально работают на новой видеоигрой Маркус Перссон

Подробностей о новинке пока нет, так что сложно сказать, чем именно является проект. При этом Перссон отметил, что игра окажется не тем, о чём думают его подписчики. Однако, похоже, новинка не будет основана на Minecraft.

Также он заявил, что ожидания геймеров зависят только от них, а он работает над игрой исключительно для себя.

Fair warning:

Getting your expectations up in totally on you.



I'm doing this for me, and am very excited about it, but I'm not paying attention to what you want in the least. Heck, I don't even know who you are! — Notch (@notch) May 12, 2021

Честное предупреждение: ваши ожидания полностью зависят от вас самих. Я делаю это для себя, и очень рад этому, и я не буду обращать внимания на то, что вы хотите. Чёрт возьми, я даже не знаю, кто вы такие! Маркус Перссон

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