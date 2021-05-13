Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Новости

Создатель Minecraft работает над новой игрой

В Twitter-аккаунте Маркуса Перссона, создателя Minecraft, появилась запись о том, что он работает над новым проектом. Причём будущая игра частично вдохновлена другой игрой.

Я буквально работают на новой видеоигрой

Маркус Перссон

Подробностей о новинке пока нет, так что сложно сказать, чем именно является проект. При этом Перссон отметил, что игра окажется не тем, о чём думают его подписчики. Однако, похоже, новинка не будет основана на Minecraft.

Также он заявил, что ожидания геймеров зависят только от них, а он работает над игрой исключительно для себя.

Честное предупреждение: ваши ожидания полностью зависят от вас самих. Я делаю это для себя, и очень рад этому, и я не буду обращать внимания на то, что вы хотите. Чёрт возьми, я даже не знаю, кто вы такие!

Маркус Перссон

The GEEK в Telegram

Источник:
Twitter, Twitter
Теги: 

Поделитесь своим мнением!

guest
0 Комментария
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить