Microsoft представила Surface Laptop Ultra с RTX Spark за $2600

Microsoft представила Surface Laptop Ultra с чипом RTX Spark и обновлённой версией Windows 11. Две начальные модели стартуют по цене от $2600, а топовая конфигурация обойдется в $5900.

В линейку вошли две базовые конфигурации и одна более мощная конфигурация. Самая доступная модель оснащена чипом RTX Spark и стоит $2600 долларов. Более мощная версия с улучшенным графическим модулем стоит $3700 долларов. Максимальная конфигурация с увеличенным объёмом памяти и накопителя оценивается в $5900.

Параллельно Microsoft представила рабочую станцию Surface RTX Spark Dev Box за $6000. Устройство оснащено инструментами для разработчиков: VS Code, GitHub Copilot CLI, WSL и PowerShell 7.

Оба устройства ориентированы на локальное выполнение моделей ИИ без оплаты облачных сервисов. В Windows 11 внедрён режим «Execution Containers» для изоляции агентов.

Интересно, что Microsoft предлагает скидку до $1000 при обмене MacBook Pro на свои устройства.