В Telegram появился вход без SMS: мессенджер перешёл на ключи доступа

В свежем обновлении Telegram 12.2.2 появилась функция, которую многие ждали уже пару лет: вход по ключам из менеджеров паролей. Это значит, что теперь можно авторизоваться в мессенджере через Face ID или отпечаток пальца, как в современных банковских приложениях.

Ключ входа хранится прямо на устройстве, поэтому мессенджеру не нужно отправлять вам SMS. Из действий остаётся только подтвердить вход биометрией и если раньше включали облачный пароль, ввести его один раз.

Для настройки нужно открыть Telegram → Настройки → Конфиденциальность.