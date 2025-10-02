Электрический Porsche Cayenne получил гигантский изогнутый дисплей для мультимедиа | The GEEK
Электрический Porsche Cayenne получил гигантский изогнутый дисплей для мультимедиа

Меньше кнопок, больше дисплеев (и немного инноваций).
Валентин Снежин сегодня в 01:14

Porsche раскрыла салон своего первого электрического кроссовера Cayenne Electric, премьера которого ожидается к концу 2025 года. Интерьер модели получил сразу несколько рекордов для — от крупнейшего дисплея в истории Porsche до уникальных режимов освещения и климата.

Главная особенность — изогнутый 14,25-дюймовый OLED-экран. Он показывает не только навигацию и данные ассистентов, но и отображает показатели мощности. Дополнительно можно заказать плоский 14,9-дюймовый дисплей для пассажира с поддержкой приложений и потокового видео.

Для комфорта предусмотрен новый тип поверхностного обогрева: тёплыми становятся не только кресла, но и подлокотники, а также вставки в дверях.

Также Cayenne Electric оснастят системой Porsche Digital Key с поддержкой UWB: открыть и завести кроссовер можно будет смартфоном или умными часами. Управлять климатом и подсветкой в салоне автомобиля тоже можно будет при помощи встроенного голосового ИИ-ассистента. Насколько он «ИИ» и на какой модели построен — неизвестно, как и цена автомобиля.

Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
