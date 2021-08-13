Сотрудники Apple критикуют компанию за сканирование фотографий в iOS 15

Некоторые сотрудники Apple высказали своё недовольство в сторону компании из-за внедрения функции CSAM в iOS 15. Издание Reuters опубликовало комментарии сотрудников, которые она получила из чата Slack. Сами участники разговора попросили не раскрывать своих имён.

Некоторые сотрудники обеспокоены тем, что в будущем авторитарные государства могут обязать технологические компании использовать схожие алгоритмы для выявления «неугодных» материалов. Также один из сотрудников заявил, что после объявления о внедрении алгоритмы, в Apple поступило более 800 сообщений об обнаружении запрещённых фотографий.

Другая часть сотрудников считает, что функция действительно должна помочь в борьбе с распространением «незаконных материалов».