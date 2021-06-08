Состоялся запуск Apple Music Hi-Fi: стоимость и как включить

Компания Apple открыла-таки доступ к функции прослушивания музыки без сжатия в сервисе Apple Music. В рамках вчерашней презентации представители компании заявили, что она появится на iPhone, iPad и Mac с установленной актуальной версией ОС. Это и произошло.

Теперь в настройках Apple-устройств можно найти строчку «Lossless-аудио», хотя в СМИ систему называют Hi-Fi. Она находится здесь: «Настройки» → «Музыка» → «Качество аудио». При этом никаких оплат не нужно, функция работает по умолчанию для владельцев подписки.

Система может выдавать звук с 192 кГц и 24 битами, однако для прослушивания потребуется внешний цифро-аналоговый преобразователь и проводное подключение. Фирменные наушники Apple и Beats могут дать разве что CD-качество звука — до 48 кГц и 24 бит.

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