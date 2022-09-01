Sony Xperia 5 IV появился на качественных изображениях

Sony Xperia 5 IV представят уже сегодня, но уже сейчас появились его качественные рендеры и пресс-изображения. Сразу становится понятно, что по дизайну новинка практически не отличается от своего предшественника Xperia 5 III.

По слухам, Xperia 5 IV получит 1,6-дюймовый дисплей, сканер отпечатков пальцев на боковой грани, процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1 и беспроводную зарядку. Также сообщается, что емкость аккумулятора вырастет, но пока не ясно до каких значений. Смартфон будет защищен от воды по стандарту IP68.

Основная камера тройная, перископный объектив поменяют на телеобъектив.

Всего будет три цветовых вариации: белый, черный и зеленый. Остается дождаться официального анонса, который состоится уже сегодня.

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