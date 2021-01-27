Sony Xperia 10 II начал получать Android 11

В течение последних нескольких недель компания Sony выпускает для своих устройств обновление до Android 11. Его получили почти все смартфоны Xperia, кроме флагманского Sony Xperia 10 II. Теперь Sony обновила и этот смартфон.

По данным ресурса XDA Developers, обновление с номером сборки 51.1.A.0.485 для Sony Xperia 10 II в настоящее время распространяется в Юго-Восточной Азии. Как и любое другое обновление, сейчас оно доступно только для избранных пользователей и постепенно появится в других регионах в самое ближайшее время.

Последнее крупное обновление для Sony Xperia 10 II приносит все возможности Android 11. Кроме того, апдейт также добавляет функцию Battery Care, которая позволяет пользователям установить максимальный предел зарядки, чтобы увеличить срок службы аккумулятора.

Ожидается, что Sony Xperia 10 II начнет обновляться до Android 11 по всему миру в феврале.