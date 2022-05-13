Sony зарегистрировала обновлённую модель PlayStation 5

Компания Sony отметилась с новой версией PlayStation 5. Соответствующая заявка на регистрацию появилась на сайте Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии.

PlayStation 5

В документах фигурирует модель консоли под номером CFI-1200. Какие-либо улучшения не упоминаются, кроме обновлённого радиооборудования. Напомним, первая партия PS5 выпускалась под номером образца CFI-1XXX, через год появилась модель с кодом CFI-11XX.

Ещё в мае прошлого года сообщалось, что Sony начнет работать над редизайном PS5 в 2022 году, которая будет оснащена новым 6-нанометровым процессором от AMD.

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