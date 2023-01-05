Sony показала контроллер PS5 для людей с ограниченными возможностями

Sony во время презентации CES 2023 показала специальный контроллер для PlayStation 5 под названием Project Leonardo. Он предназначен для людей с ограниченными возможностями.

Само по себе устройство можно кастомизировать и назначать сразу две опции на один элемент управления. Также можно заменить аналоговые стики, которых в комплекте сразу три вида.

При этом проекты от Sony PlayStation Studios предоставляет довольно широкие способы настройки игры для людей с ограниченными возможностями. Например, God of War: Ragnarok позволяет выбрать из более 60 функции, которые должны облегчить взаимодействие с игровым миром.

Сейчас контроллер Project Leonardo находится в разработке. Дата выхода пока не сообщается.