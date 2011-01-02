Sony готовит к запуску обновлённый PlayStation Store

По всей вероятности, компания Sony действительно планирует запустить обновленную версию PlayStation Store. Ожидается, что результат таких действий мы можем увидеть уже в конце этого месяца. Что нового ожидает пользователей? После обновления, с сайта нельзя будет приобрести контент, предназначенный для таких устройств, как: PlayStation 3, PS Vita и PSP. Кроме того, аватары, приложения и темы для PS4 станут доступны лишь напрямую с игровой консоли.

Особо следует обратить внимание на «Список желаемого», который обнулится. Это происходит для того, чтобы все функции стали доступны для PlayStation 5, ведь сейчас список работает лишь в веб-версии магазина и никак не связан с PS4.

Сейчас самой актуальной версией даты представления нововведений считается время показа нового интерфейса игровой консоли PlayStation 5, который ожидается всеми уже в этом месяце. Многие считают, что все это затеяно для того, чтобы не было путаницы, ведь на данный момент, цифровые версии игр для PlayStation 5 можно приобрести на сайте, а вот для PlayStation 4 – только из магазина Store.PlayStation.com.