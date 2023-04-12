Sony анонсировала апрельский State of Play

Новостной текст на русском языке проверен на ошибки и стиль: Компания Sony объявила дату проведения очередного мероприятия State of Play.

Презентация новинок и анонсов состоится 14 апреля в 00:00 по МСК. Сама трансляция будет доступна на YouTube и Twitch. Любой желающий может сейчас подписаться на YouTube и получить уведомление о начале трансляции.

Основной темой мероприятия станет игра Final Fantasy XVI. Новая часть станет эксклюзивом для PS5, а ее выход намечен на 22 июня 2023 года.