СМИ рассказали, почему не вышел iPhone 12s и не будет iPhone 13s

За несколько месяцев до выхода iPhone 13 предполагалось, что новые смартфоны будут называться iPhone 12s. Сторонники этой версии говорили, что число 13 считается несчастливым, потому в США вряд ли выйдет смартфон с таким номером. Однако на презентации выяснилось, что это не так, а теперь стала известна и причина.

По данным китайских СМИ, Apple полностью отказалась от использования буквы S в названиях смартфонов. Так что будущая версия точно будет называться iPhone 14, а не iPhone 13s.

Как всегда — всё дело в маркетинге. Использование буквы S не способствует продажам новых смартфонов, ведь пользователи думаю, что он не слишком отличается от предыдущей модели. Иронично, что iPhone 13 как раз не слишком сильно превосходит iPhone 12.

Впервые Apple использовала букву S в названии iPhone 3GS в 2009 году. А последним стал iPhone XS, который выпустили в 2018-м. К слову, то же самое можно сказать о и mini. Хотя приставки Pro/Pro Max и, потенциально, Max, вполне себе используются.

В линейке iPhone 14 ожидаются модели с экранами 6,1 дюйма (iPhone 14 и iPhone 14 Pro), а также 6,7 дюйма (iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max). При этом только «прошкам» приписывают экраны без «чёлок».